El catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna, Antonio Sierra, ha defendido este martes la propuesta de desconfinamiento que el Gobierno de Canarias ha presentado al Ministerio de Sanidad. Sierra, como integrante del Comité Científico para la Emergencia Sanitaria, órgano encargado de redactar el plan, ha asegurado que el Ejecutivo central no le dio "un frenazo, sino que fue una cuestión de procedimiento".

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el investigador de la universidad lagunera ha explicado que la propuesta se terminó el pasado miércoles "muy tarde y la presentamos el jueves [al Consejo de Gobierno de Canarias]"; el viernes se dio a conocer a la opinión pública y esa tarde había reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, en la que no se debatieron los planes de las comunidades autónomas. Por eso, ha recalcado que hay que estar "a la espera de lo que se decida hoy" en el Consejo de Ministros.

Sierra ha recordado que la desescalada "no puede ser homogénea" y que "la unidad territorial debe ser la isla", incidiendo en que todo el archipiélago está "por debajo de los parámetros exigibles" por el Ministerio de Sanidad para proceder con el desconfinamiento, y ha subrayado que "no vamos a salir todos juntos: no tiene nada que ver la situación de Canarias con la de Cataluña o Castilla y León".

Precisamente, ha explicado que "el confinamiento ha sido una medida absolutamente imprescindible para para frenar la pandemia, pero tiene efectos negativos cuando se alarga en el tiempo, para la salud pública para sobre todo para la economía. Yo siempre digo que primero está la salud y después la economía, pero sin economía no hay salud".

El catedrático de Microbiología ha enfatizado que la desescalada tiene que estar acompañada por una mayor capacidad de hacer test y que, precisamente, en Canarias se están incrementando el número de PCR diarios, y ha anunciado que se permitirá realizar pruebas a los centros ajenos al Servicio Canario de Salud que estén homologados por el Instituto de Salud Carlos III.

DEFIENDE A LLUIS SERRA

Preguntado por las declaraciones del vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, el socialista Miguel Ángel Pérez, al portavoz del Comité Científico, Lluis Serra; Antonio Sierra las ha calificado de "absolutamente inapropiadas". "Él debe saber que hemos trabajado íntimamente con el presidente del Gobierno, el vicepresidente y el consejero de Sanidad, y que ellos han apoyado las medidas; por su partido debería saberlo y no sé a qué vino ese comentario", ha reconocido.