Dependencia confirma que una prestación se puede dividir en varios servicios asistenciales

La directora general Dependencia del Gobierno de Canarias, Marta Arocha, ha explicado en COPE que "en Canarias se ha hecho siempre que la entidad que se utiliza para la prestación de servicios asistenciales de la Dependencia sea la misma" pero es posible que más de una empresa puedan repartírselos.

Sin embargo, Arocha ha subrayado que aunque "la gestión sea muy complicada no hay un lugar en la ley en la que diga que no es posible". De esta manera ha afirmado que el dinero de una prestación se divida en dos servicios "no se ha hecho, pero no quiere decir que no se pueda hacer", ha puntualizado.

Según Arocha, la directora general Dependencia del Gobierno de Canarias ha incidido en que es poco habitual que la cantidad asignada en el catálogo de servicios dé para poder decantarse por más de uno. Y esto es porque la cuantía de una prestación vinculada a los servicios, la máxima ascienden a 750 euros y "los servicios son caros, por eso normalmente no sobra dinero sino que todo se invierte en la persona dependiente", ha detallado.

Sí hay especificado que "lo que sí prohíbe la ley de Dependencia es compatibilizar dos prestaciones económicas", es decir una vinculada a servicios con otra para cuidados al entorno familiar.

En otro orden de asuntos, ha especificado que la Ley de Servicios Sociales de Canarias es de las leyes que mayor compatibilidad permiten entre prestaciones.

"Todas las resoluciones que salen de la Dirección General cuentan con prestaciones económicas y algún un servicio (aunque sea en lista de espera) por la posibilidad que da la ley canaria", ha dicho.

DATOS DEPENDENCIA

Marta Arocha ha relatado que siguen con el ritmo mensual de incorporación de 900-1000 altas brutas en Dependencia que se convierten en aproximadamente 700 altas netas.

"Estamos contentos y orgullosos de superar la barrera del año 2017, 2018, 2019 y acercándonos a las 3000 personas atendidas en datos netos".













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado