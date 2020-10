Denuncian que el centro de salud de Adeje funciona con solo tres médicos de familia

Intersindical Canaria denuncia que el centro de salud de Adeje operó este martes, día 20, con solo tres médicos de familia, lo que apenas representa el 40% de la plantilla habitual de siete facultativos de Atención Primaria que prestan sus servicios en este centro. Además, de los dos médicos especialistas en Pediatría que pasan consulta en estas instalaciones, solo uno trabajó con normalidad, lo que afectó a pacientes y usuarios de este servicio.

“Lo peor de esta situación es que no se trata de algo puntual, sino que el déficit de personal es habitual tanto en este centro como en otros”, señala la representante sindical de la Federación de Salud de Intersindical Canaria, Patricia Hernández, quien explica que estas ausencias se deben a las bajas causadas, entre otros motivos, por la afección de la COVID-19 entre el personal del Servicio Canario de la Salud (SCS).

“La falta de recursos humanos en Atención Primaria impide a los trabajadores hacer frente a la creciente demanda sanitaria que existe por parte de la población, lo que está generando el agotamiento y la extenuación del personal”, explica Hernández.

La organización sindical recuerda que lleva meses denunciando las carencias en Atención Primaria. “La falta de recursos en el servicio se ha visto agravada por la actual crisis sanitaria, pero no se debe olvidar que tanto el personal como los usuarios y pacientes llevan años soportando las consecuencias derivadas de las dificultades y problemas de gestión presentes en Atención Primaria”.

Por otro lado, Intersindical Canaria hace hincapié en la mala gestión y la falta de un plan efectivo para Atención Primaria, lo que está suponiendo un incremento considerable de la lista de espera.

En este sentido, el sindicato explica que muchos usuarios no son conscientes de cómo la falta de eficacia en la gestión pública está causando este aumento de las listas de espera. “Debido a las deficiencias en las infraestructuras sanitarias, se está restringiendo la entrada de los pacientes a diferentes centros de salud para evitar aglomeraciones en su interior, lo que genera incomprensión por parte de los usuarios que no entienden por qué el personal no puede atenderlos cuando, en apariencia, los centros están con menos actividad”.

“Seguimos demandando un plan de choque para Atención Primaria, ya que se trata de un servicio con problemas estructurales que requiere de medidas inmediatas”, finaliza Patricia Hernández.