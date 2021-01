Denuncian a un gimnasio del sur de Tenerife por funcionar a puerta cerrada

La Guardia Civil ha denunciado a un gimnasio del sur de Tenerife por mantener su actividad de forma clandestina durante el nivel 3 de alerta sanitaria en la isla.

En este nivel, que estuvo vigente hasta el pasado domingo, se establece el cierre de toda actividad deportiva en interior. A pesar de ello, los agentes se encontraron con un gimnasio operando a puerta cerrada con clientes en su interior y, además, con una monitora guiando los ejercicios.

Estas propuestas de sanción forman parte del total de 183 interpuestas por la Guardia Civil durante la dos primeras semanas de enero en los municipios del sur de Tenerife por reiterados incumplimientos derivados de las limitaciones y restricciones establecidas por las autoridades sanitarias con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus.

Además, se ha denunciado a 14 personas por celebrar un cumpleaños en un área recreativa (estaba prohibido la reunión de no convivientes salvo en las terrazas, donde no podían ser más de cuatro) o a otras por consumir alcohol en la vía pública, así como por no usar correctamente la mascarilla

La Guardia Civil continúa reforzando sus servicios para vigilar, controlar y comprobar que todos los ciudadanos cumplen con las restricciones establecidas en cada tiempo y lugar, siendo esta la única forma posible de luchar contra la propagación del COVID-19.