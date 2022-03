Denuncian falta de transparencia y de garantías en las elecciones a la presidencia de la CEOE en Tenerife

La polémica está servida. La candidata a la presidencia de la CEOE en Tenerife, Victoria González, ha denunciado hoy en La Mañana de COPE Tenerife“falta de transparencia en el proceso”, en relación a las elecciones a la presidencia de esta organización empresarial que se celebrarán el próximo 6 de abril.

En concreto, González explicó que “el otro candidato, es juez y parte, porque sigue siendo secretario general” y por tanto no puede supervisar el proceso, además de que “hay trabajadores de la CEOE pidiendo avales”, por lo que apunta, “hay una clara falta de garantías”.

La candidata añadió que “lo que está claro es que el proceso electoral no está siendo limpio y transparente”, y confirmó que mientras el otro candidato, el actual secretario general Pedro Alfonso, tiene acceso a la lista de personas que votan, “a mí no me la han facilitado”. En ese sentido, advirtió que ella y los empresarios que apoyan su candidatura, están trabajando “para ver que acciones vamos a tomar”. Unos empresarios que confesó, “me apoyan porque entienden que la CEOE necesita un cambio, porque yo inicialmente no me había planteado presentarme”.

Por otra parte, la directora financiera del Grupo Las Chafiras también se refirió a la actual coyuntura económica, mostrando su preocupación por que “la inflación va a seguir creciendo, y se puede ir al doble”. En ese contexto, destacó que “la subida de precios en los suministros, va a repercutir en la subida de precio del producto final”, porque “esto va a ir en cadena” .

La realidad es que si, “la crisis en la cadena de suministros vino como consecuencia de la pandemia del covid”, ahora, “va a ser porque se está encareciendo todo y hay un efecto en cadena”.

¿Tendrá esta situación consecuencias como un posible desabastecimiento? González cree que “no, pero sí puede haber escasez de algunos suministros como madera o hierro que ya estamos notando como nos están avisando algunos proveedores”.