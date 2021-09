Denuncian la acumulación de residuos covid en los recintos sanitarios de Tenerife

La secretaria del Sindicato de Enfermería en la provincia tinerfeña, Ramona Mendoza, ha denunciado en COPE que el Hospital de la Candelaria y distintos centros de salud de Tenerife se están viendo desbordados desde mediados del mes de julio por la acumulación de residuos biológicos.

La representante del SATSE ha señalado que esta situación representa un grave riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de los recintos sanitarios al amontonarse en los accesos y pasillos gran cantidad de contenedores, cajas y bolsas de residuos biológicos de todo tipo de patologías infecciosas, entre ellas, de pacientes afectados por coronavirus.

"La empresa contratada por el SCS no tiene capacidad operativa para llevarse todo lo que se está generando desde que se inició la pandemia, por eso, los profesionales sanitarios nos estamos encontrando con un panorama muy complicado. Muchas veces no tenemos donde depositar el material porque los contenedores están llenos y no se han vaciado, con lo que esto supone para la actividad diaria", ha explicado en COPE.

El Sindicato de Enfermería ha solicitado nuevamente a la Consejería de Sanidad la retirada urgente de todos los residuos y que se realicen las correspondientes evaluaciones de riesgos de forma inmediata y se adopten las medidas oportunas para resolver esta problemática.