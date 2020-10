Deniegan el Ingreso de Emergencia a una madre de dos menores por cobrar 14 euros del paro

La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias anunciaba hace apenas una semana, el pago de la segunda parte del Ingreso Canario de Emergencia. El departamento que dirige Noemí Santa decidió en su momento, y debido a la tardanza por parte del Estado poner en marcha una medida, que sirviera para ayudar a los que peor lo estuvieran pasando. No obstante, no es oro todo lo que reluce.

MADRE DE DOS MENORES

La pasada semana y tras mantener una entrevista con la propia consejera, Tamara Santana, una tinerfeña se ponía en contacto con COPE Canarias para relatar su situación. Se trata de una de tantas historias que ponen de manifiesto la falta de sensibilidad de las distintas administraciones con las situaciones particulares.

Según Santana, tras solicitar el ingreso canario de Emergencia vió como se lo denegan “porqué cobré 14 euros del SEPE en el mes de marzo, tras trabajar en febrero”. No obstante, Santana no lo dejó ahí, si no que presentó un recurso de alzada contra la resolución, aunque aún espera la respuesta. Esta es una de las cuestiones que crítica, ya que aunque entiende la situación, cree que la Administración está para responder a los ciudadanos. Eso sí, también es consciente que pasado un mes sin respuesta, ese silencio tiene efecto desestimatorio.

A Santana como a cualquier madre le preocupa el futuro de sus hijos. En su caso cuenta con dos menores a su cargo, uno de 16 años y otra de 11, y debido a su precaria situación apenas pudo comprarle 10 euros de material escolar. Esta madre únicamente recibe 430 euros del paro, por lo que lamenta tener que acudir a distintas oenegés para pedir alimentos, ya que alerta que cada día “hay más gente y menos comida”.

Este ingreso logró dar protección a 28.023 personas (16.000 familias), según la Consejería, que cumplían con todos los requisitos para poder ser perceptoras de esta ayuda: no contar con ingresos desde el mes de marzo incluido y contar con un patrimonio menor de 50.000 euros.

Para la atención de estas ayudas el Gobierno destinó una primera partida económica de 6.324.183,96 euros.

Tras realizar esta segunda inyección de liquidez a las familias con escasez de recursos, los remanentes, hasta llegar a los 16 millones de euros que se habían destinado a esta medida, se les entregará a los municipios para ayudas de emergencia.