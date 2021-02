El delegado del Gobierno defiende la idoneidad del campamento de Las Raíces para acoger inmigrantes

Ni el frío, ni la lluvia, ni la sempiterna niebla, ni siquiera el ruido del cercano aeropuerto de Los Rodeos, son motivos suficientes para que Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, considere como una mala opción la instalación del campamento de Las Raíces, en la isla de Tenerife. Así entiende que la solución que se ha buscado con la puesta en marcha de decenas de casetas en la zona, fue “la misma que hizo en el período 2006-2008”. Ha defendido que el cuartel ha sido utilizado también por parte de los militares así como otros profesionales, por lo que es adecuado.

En todo caso, esta instalación está prevista que pueda acoger en torno a 2.400 personas, aunque no ha aclarado si serán provenientes de los hoteles de la isla de Tenerife o desde Gran Canaria, al ser la isla que acumula mayor número de inmigrantes. La negativa a no facilitar este dato, responde según Pestana, a su intención de no continuar alentado un “pleito insular”, puesto que insiste en no querer en debates estériles.

De hecho, el Gobierno central convocó hace escasas semanas hasta un total de 195 puestos de trabajo, a través de una ONG, para prestar asistencia a los inmigrantes que vayan a ser acogidos. Así por ejemplo, psicólogos, enfermeros, abogados o trabajadores sociales son algunos de los perfiles más demandados para abrir este espacio.

CANARIAS “NO ES UNA CÁRCEL”

Por otro lado, ha rechazado de manera categórica que el Archipiélago se haya convertido en una cárcel de inmigrantes, como fue Lesbos o Lampedusa, a pesar de que con los propios datos de la Delegación, Canarias acoge a más de 7.500 inmigrantes solo en instalaciones hoteleras.