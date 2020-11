La declaración de Javier Abreu hace saltar por los aires el 'Caso Reparos'

El Caso Reparos sufrió ayer un giro inesperado, en concreto de 180 grados. Se celebraba en el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna la declaración del exteniente alcalde de la ciudad de Aguere, Javier Abreu, en calidad de investigado -la nueva figura procesal que sustituye a imputado-por haber levantado al menos dos reparos, ha provocado un giro de 180 grados. Abreu tenía ganas de declarar, y no dejó indiferente a nadie.

Comenzó con las explicaciones al Ministerio Fiscal de algunas cuestiones, como porque se producían los reparos. Matizó otras cuestiones, en referencia a la denuncia presentada por Santiago Pérez, y mostró su sorpesa porque no se hubiese incluido el reparo sobre la compañía URBASER, la más importante, ya que su valor superaba el millón de euros, y aludía a que a pesar de que Pérez lleva un año como concejal de Urbanismo tras las elecciones del 2019, “aún no ha licitado el contrato”.

“PÉREZ SE REUNÍA SEMANALMENTE CON EL INTERVENTOR”

Abreu a preguntas de la que fuera fiscal Anticorrupción, ha desvelado que el denunciante de este caso, así como del Caso Grúas, se reunía semanalmente con el interventor del consistorio lagunero, porque “había reparos raros”, aunque ha matizado que no puede asegurar que fuese con la finalidad de preparar el caso. Además, se ha referido a que muchos de los reparos tienen que ver con cuestiones nimias y ponía como ejemplo, que se tenía que prorrogar un contrato por la falta de acuerdo de los funcionarios, con diferencias “varios céntimos”. Así reiteró en varias ocasiones que si tuviese que volver a hacerlo, levantaría los mismos reparos, puesto que se trataban de

Abreu resaltó en su testimonio que le sorprendió que ni el interventor, que firmó los reparos a la prórroga de los contratos denunciados, ni ningún otro funcionario del Ayuntamiento, presentaran denuncia sobre estos hechos y que esta tuviera su origen solo de un político que estaba en la oposición.

Por otro lado, en la parte final de su declaración, el ex teniente de alcalde, señaló al entorno de Pérez. En concreto hizo referencia a que le había llegado un mensaje, “de gente del Ayuntamiento, relacionada con Santiago Pérez, peticiones de que me portara bien en mi declaración porque la causa no iba contra mí. Y que si lo hacía, pelillos a la mar".

Es por ello que tras la declaración de Abreu, quien pidió en varias ocasiones disculpas a la jueza titular y al resto de presentes por el tono utilizado, la fiscal jefe solicitó que se le dedujese testimonio a Santiago Pérez, por un posible delito contra la Administración de Justicia.

Pérez ha preferido no hacer declaraciones en este momento a COPE Canarias.