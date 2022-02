El decano de la Facultad de Educación de la ULL estalla: “Estamos hartos”

Los profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna (ULL) han dicho basta. La enorme carga lectiva que soportan desde hace años, debido al escaso número de profesores para la facultad más grande de la universidad con más de 2.500 alumnos, ha provocado que hayan dicho basta.

El decano, Plácido Bazo, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha explicado cuales son los motivos y la problemática de la dirección de más de 400 Trabajos de Fin de Grado (TFG), y que pasa por la sobrecarga con la que cuentan la inmensa mayoría de los 192 docentes con los que cuenta la facultad.

Por otro lado, Bazo ha matizado que este problema es endémico y que el pasado mes de noviembre desde la facultad le enviaron un “exhaustivo” informe sobre la situación a los responsables académicos, y no recibieron respuesta. El propio Bazo puso de ejemplo su caso donde como decano tiene derecho a una reducción horaria, de la cual no ha hecho uso, y que en todo caso le correspondería un máximo de seis créditos “pero ya llevo 13,75”. Asimismo, reconoció que el problema ocurre porque algún departamento “esta sobredimensionado” mientras que otros no tienen tanta carga. Ha calificado la situación con una palabra muy canaria “hartura”, donde dice que han intentado dar todo tipo de soluciones, pero ha lamentado que no se les escucha con el debido respeto.

“LOS ALUMNOS TENDRÁN SU TFG”

La polémica saltó el pasado viernes cuando decenas de estudiantes recibieron el siguiente correo “Siento comunicar que por decisión de la Junta de Facultad, el procedimiento para la elección de plazas en los grados de maestro/a en Educación Infantil y Primaria se ha paralizado por falta de profesorado. Actualmente, la Facultad de Educación no cuenta con suficiente profesorado para atender a todo el alumnado matriculado”. Rápidamente los afectados iniciaron una campaña en redes sociales donde denunciaron el peligro que tenían de quedarse sin poder presentar sus trabajos de final de grado. Sin embargo, Bazo ha querido transmitir a los alumnos la tranquilidad de que contarán con profesorado suficiente, pero que deberá ser de calidad. Estas palabras respondían a la intención de la ULL de que dirigieran trabajos de Magisterio Infantil o Primaria profesores de Historia de la Medicina, algo que califica el propio Bazo como “sorprendente”.

Mañana se reúne de nuevo la Junta de la Facultad para abordar esta situación.