“Dácil León lo hará mejor como alcaldesa que José Julián Mena”

El municipio sureño de Arona continúa copando titulares y no precisamente por buenas noticias. La pasada semana el PSOE anunciaba la expulsión del partido del actual alcalde, José Julián Mena, y del concejal de Urbanismo, Luis García, tras una serie de desaveniencias que han terminado en la Fiscalía. García después de meses de silencio, ha decido hablar, y lo ha hecho en los micrófonos de COPE Canarias. García apunta a que Mena “nunca ha sido un líder”, y que si se presenta una moción de censura -aunque duda que se haga- apoyará a Dacil León, de quien dice que ha hecho una excelente labor, no solo en el grupo de gobierno, si no también en su etapa en la oposición. Cree además que León sería una gran alcaldesa.

“NO PUEDO PERMITIR QUE SE PRESIONE A LOS FUNCIONARIOS”

En cuanto a los motivos por los que fue cesado de manera fulminante en el mes de junio, y que Mena no supo aclarar la pasada semana en COPE, García indica que los desconoce, aunque los ha pedido de manera reiterada. Eso sí, precisa que tiene la conciencia tranquila, después de todos estos meses. Por otro lado, indica que en el área de Urbanismo ha habido, presiones, coacciones algo que el como responsable “tenía que poner coto”, y fue algo que puso en conocimiento del alcalde. Sobre esto le pidió además “que hiciera algo, porque se ponía en riesgo la imparcialidad de los funcionarios”.

Luis García precisa que “no ha hablado de corrupción”, sino de presiones, y cree que en el caso de que Dácil de León se haga con el bastón de mando del municipio, esa situación se terminará. Sobre el abogado Felipe Campos, quien en teoría sería el artífice de alguna de las presiones, comenta que “es uno de los ténicos con los que nos reunimos habitualmente, pero no el único”.

La dirección del PSOE había requerido la entrega del acta de concejales de ambos por la crisis abierta en el seno del gobierno municipal de Arona, en el que este partido dispone de la mayoría absoluta.