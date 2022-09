El curso más caro: las ONG recogen material escolar para las familias tinerfeñas con pocos recursos

La ONG tinerfeña Sonrisas Canarias ha puesto en marcha una campaña de recogida de material escolar destinado a las familias más desfavorecidas de la isla

El presidente de la entidad, Luis Febles, ha explicado en COPE que, aunque esta campaña se realiza cada año, en esta ocasión la situación es más complicadas que en cursos anteriores por el aumento de los precios

"La inflación se ha disparado, el encarecimiento es brutal y el problema es que son muchas las familias que nos están pidiendo material escolar, por eso, estamos haciendo acopio de todo un poco; libretas, bolígrafos, gomas, lápices o folios. Con eso podemos cubrir las necesidades de la vuelta a las aulas para que estos niños puedan ir a clase en las mismas condiciones que el resto del alumnado", ha señalado.

Alicia, vecina de Santa Cruz y madre de un estudiante de 4º de la ESO , ha reconocido en COPE que la situación económica le ha complicado el inicio de curso. "La verdad es que no he tengo nada porque está todo carísimo y no he recibido ninguna ayuda del ayuntamiento, ni para libros ni para nada", ha lamentado.

Las personas que quieran colaborar en esta iniciativa pueden entregar el material escolar que deseen en las instalaciones de Sonrisas Canarias, en el barrio de Valleseco, en la capital tinerfeña. Las aportaciones también realizarse con dinero en efectivo.