Curbelo: "Sería interesante ir de número dos de Ángel Víctor Torres en las próximas elecciones"

El presidente del Cabildo de La Gomera y líder de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha asegurado este viernes en COPE que continúa trabajando para extender el proyecto de su formación al resto del archipiélago en las próximas elecciones autonómicas.

En este sentido, ha querido dejar claro que en este mes de agosto ha seguido explorando las alternativas que pueden materializarse con el PSOE, pero no esconde que también mantiene un diálogo fluido con representantes de otros partidos políticos.

"Hemos tenido alguna conversación con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que ha estado en Lanzarote. También sigo hablando, como cada verano, con José Luis Rodriguez Zapatero. Pablo Casado estuvo ayer en El Hierro y le he escrito y me ha escrito. Y, además, hablo con Coalición y Clavijo. Es decir, creo que todos tenemos que ser útiles para la sociedad en la que estamos inmersos. Hemos hablado y estamos en el camino del crecimiento para entendernos de cara a las elecciones de 2023. Claro que sí, todas esas negociaciones están en el camino y haremos lo que sea mejor para construir un proyecto de futuro para Canarias", ha explicado en La Mañana de COPE Canarias.

En esta misma línea, el presidente del Cabildo de la Isla Colombina no ha descartado la idea de concurrir a los comicios regionales como número dos de la candidatura del PSOE, acompañando al presidente Ángel Víctor Torres.

"Sería interesante, muy interesante ir de número dos. Hay que tener en cuenta que yo siempre he ido de cabeza de lista en las candidaturas de La Gomera al Cabildo, al Ayuntamiento, al Senado, aunque no he ido nunca al Congreso de los Diputados. Es una opción, pero esto no quiere decir que sea la que hayamos decidido. Cabe la posibilidad de reflexionar", ha concluido Casimiro Curbelo.