Curbelo pide "tensar la cuerda" si el Estado se queda con el superávit de Canarias

El presidente de la Federación Canaria de Islas, Camisiro Curbelo, ha pedido al Gobierno de España y la Unión Europea que autoricen a las comunidades autónomas cumplidoras a gastar el superávit para hacer frente a la crisis económica derivada del coronavirus. En declaraciones a Mayer Trujillo en La Mañana Canarias, ha recordado que "no quedan muchas alternativas" para evitar la falta de liquidez de las arcas públicas porque "los ingresos cayeron un 60 % en marzo y en abril pueden llegar al 85 o 90 %". En este sentido, ha precisado que el Gobierno canario está trabajando para poder acudir a una póliza de crédito de entre 700 u 800 millones de euros ampliables que permitan pagar las nóminas de los funcionarios si se impide utilizar el superávit.

Curbelo ha pedido al Estado que sea "solidario" con las islas, recordando que "somos casi la única comunidad que hemos hecho la tarea". "Necesitamos recursos para atender a la gente que más dificultades va a tener para sobrevivir, porque vamos a llegar a los 400.000 parados en Canarias", precisando que el archipiélago se llevará "la peor parte porque nuestra principal actividad es el turismo y vamos a dejar de ingresar unos 10.000 millones de euros".

El Cabildo de Fuerteventura quiere saltarse la regla de gasto Modificará su presupuesto para hacer frente a la realidad social que deja el COVID-19 Fuerteventura 07 abr 2020 - 08:51

Preguntado por la posibilidad de que el Ejecutivo central no solo no deje gastar el superávit sino que lo destine para sus propios gastos, el también presidente del Cabildo de La Gomera ha advertido que "habrá que tensar la cuerda —todos, no solo el presidente del Gobierno— para que se sepa que ahora, más que nunca, necesitamos ayuda", aunque se ha mostrado esperanzado en que no se llegue a ese escenario".

Curbelo no comparte la intención del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, de romper con la regla de gasto y recurrir al endeudamiento para destinar más recursos ante esta crisis. "Puede hacerlo, pero sabe que desde que lo haga será intervenido", ha recordado.

PRÓRROGA DE LOS ERTE

Casimiro Curbelo se ha unido a la petición del Gobierno de Canarias para que Madrid amplíe el período de vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo tres meses más, llegando a los seis, ya que en Canarias los hoteles tardarán tiempo en poder abrir y recuperar sus niveles normales de ocupación. "Ineludiblemente tiene que prorrogarse, no le quedará otra alternativa", ha señalado el mandatario gomero.