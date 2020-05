Curbelo aplaude la dimisión de la consejera de Educación: "Fue inteligente"

El secretario general de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha valorado este martes la dimisión de la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, tras la polémica surgida por la incertidumbre ante la vuelta de las aulas coincidiendo con el final de curso.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el líder de una de las formaciones que conforman el Ejecutivo autonómico ha calificado de "inteligente" la decisión de Guerra: "Si pierdes la confianza, perides la base; y si fallan los equipos, todo se desmorona".

Curbelo ha elogiado el perfil profesional de la exconsejera, catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de La Laguna y, hasta ayer, la única persona independiente que se sentaba en la mesa del Consejo de Gobierno, aunque fue nombrada a propuesta del Partido Socialista. No obstante, el también presidente del Cabildo de La Gomera ha puntualizado que "ha habido problemas", porque "no es fácil reunir las sensibilidades de todos para no errar" en un plazo tan corto de tiempo. Por eso, ha pedido al consejero interino, José Antonio Valbuena, que "tome la mejor decisión de manera clara e inmediata".

Para el líder de ASG, "la suma de todas las sensibilidades es lo que aporta la solución final" y, a su juicio, "eso es lo que ha fallado", recalcando la importancia de lograr el "consenso" dentro de la comunidad educativa.

PERFILES POR ENCIMA DE MÉRITOS POLÍTICOS PARA LOS RELEVOS

La dimisión de María José Guerra se suma al cese de Teresa Cruz al frente de la Consejería de Sanidad a finales de marzo por la pandemia del coronavirus. Con estas dos marchas, el presidente canario ha tenido que reestructurar provisionalmente su Gobierno, hasta el punto de que dos personas —Julio Pérez y José Antonio Valbuena— están llevando las riendas de cuatro consejerías. Se trata de una situación que, en todo caso, se resolverá "en un período de 15 días", según Casimiro Curbelo, que ha asegurado que hay "cohesión" dentro del Ejecutivo y que, por tanto, no peligra su estabilidad.

Respecto a las reclamaciones del PSOE tinerfeño para que la marcha de Cruz y Guerra sea suplida por dos personas de esa agrupación insular, el secretario general de ASG ha pedido "buscar un buen perfil" más allá de las ideologías. "Tenemos que buscar gestores y no ponernos cuotas políticas como si luego funcionase todo como una máquina engrasada", ha añadido.

De hecho, Curbelo ha adelantado que la hasta ahora asesora de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias y afiliada de la formación naranja, Teresa Berástegui, será la nueva viceconsejera de Turismo, sustituyendo al independiente y profesor universitario Sergio Moreno. Así, Berástegui pasa de militar en un partido de la oposición a entrar como alto cargo en el Gobierno.