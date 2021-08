La cueva de El Tancón se cobra su segunda víctima mortal en cuatro días

La cueva de El Tancón, en Santiago del Teide se ha cobrado una nueva víctima, la sexta en apenas cuatro años. Se trata de Jasmine Ben Ali, de 33 años, que fue rescatada in extremis por parte de los servicios de emergencia y su estado era crítico. No obstante, la joven no ha podido superar las heridas provocadas tras sufrir un semiahogamiento y ha fallecido. Cabe recordar que Ali fue rescatada por los bañistas así como auxiliada por los servicios de emergencia el pasado jueves, cuando decidió sumergirse en este peligroso bufadero del sur de Tenerife.

Por otro lado, el diario suizo Blic, ha dado mas detalles sobre lo ocurrido. Siempre según este diario la joven representante política del cantón de Tessin, se encontraba con dos españoles y un ciudadano italiano -el otro fallecido- cuando "una ola grande lleno de agua la cueva, los españoles pudieron salir ilesos, y ella se golpeó contra el techo de la cueva. Tras retirarse la ola pudieron sacarla del agua".