“Cuesta mucho más concentrarse en casa que en una biblioteca”

Los casi 60 días de absoluto confinamiento por los que han pasado miles de estudiantes de toda Canarias ha afectado a su rendimiento, y esto se ha podido constatar tras la celebración de los primeros exámenes.

En el caso de Claudia, una estudiante de la Universidad de La Laguna (ULL), ha tenido que usar tapones para los oídos en su propia vivienda puesto que “hay ruidos que son propios de una casa que no se pueden evitar”. Acostumbrada a acudir diariamente a alguna de las bibliotecas con las que cuenta su universidad, lamenta que esta situación afecte al rendimiento del alumnado.

En un sentido parecido se pronuncia otro compañero, Víctor, estudiante del Grado en Derecho de la ULL, indica que le cuesta más concentrase en casa, porque “parece que tienes más tiempo, al estar siempre en casa, pero es imprescindible marcarse unos horarios, una rutina, si no es imposible”. En todo caso, los profesionales sanitarios recomiendan contar con un espacio separado, estable y donde a poder ser no haya mucho ruido.

EXÁMENES ONLINE

Probablemente este curso vaya a ser el más atípico de todos debido a que al menos en el caso de la ULL ninguno de los exámenes -ni siquiera en septiembre- serán presenciales. La falta de concreción por parte del Rectorado de la Institución dejó en manos de profesores la organización de los exámenes, y eso a pesar de la petición de la institución, de optar -siempre que fuese posible- por la evaluación continúa, muchos docentes han optado por hacer pruebas.

La mayoría de los alumnos consultados por COPE coinciden en el hecho de que les ha perjudicado la realización de exámenes online. En el caso de Víctor, la “falta de tiempo ha sido lo peor, al final uno va corriendo, no lee bien, y no se termina de aprender”. Las quejan sobre los exámenes en la ULL inundan las redes sociales.

Para Francisco, estudiante de Derecho y al que solo le resta una asignatura y el Trabajo Final de Grado (TFG), lo peor ha sido la imposibilidad de acceder a una biblioteca para consultar manuales. Alude a que “muchos hemos tenido que buscarnos la vida, tirar de otros recursos y eso al final se notará en los trabajos”. Muchas facultades han modificado sus guías docentes para tener en cuenta estas circunstancias.

A toda esta situación, hay que sumar lo que las agrupaciones de estudiantes califican como una “persecución al alumno para evitar que se copie”.

El formato de examen online es una putisima basura. La maravillosa página de la ULL me expulsó una vez y no me cargaban las imagenes obligandome a perder 7 minutos de tiempo para abrir una incidencia xdddd (No me los devolvieron)