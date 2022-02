“La cuantía media del Ingreso Mínimo Vital no es una lotería, es la pedrea”

El director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, pasaba por los micrófonos de COPE Canarias, donde ha apuntado el “fracaso” del actual sistema del Ingreso Mínimo Vital, que en el caso de Canarias solo cubre el 6% de las solicitudes presentadas, con una cuantía media que no alcanza los 200 euros -194 euros- por lo que considera que “no es una lotería si no en todo caso la pedrea”. Por otro lado, ha indicado que las dificultades existentes en la propia ley dificultan el acceso a los más necesitados, puesto que muchos no tienen acceso a Internet o no cuentan con la suficiente información.

La Asociación Directores y Gerentes de Servicios Sociales calcula que solo el 9,3 % de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia del ingreso mínimo vital (IMV) y denuncia que solo se está ejecutando un tercio de la cuantía presupuestada para esta prestación en 2021.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explica que todavía no se ha cerrado la ejecución de 2021 y que la cantidad presupuestada se calculó de acuerdo con estimaciones que luego se van modulando en función de los beneficiarios.

Cuando esta ayuda se puso en marcha a mediados de 2020 se calculó que tendría un coste de 3.000 millones de euros anuales para llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas.