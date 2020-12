¿Cuántas personas podrán cenar en Navidad en Tenerife?

Cuando el Gobierno de Canarias anunció la tarde de este jueves las medidas específicas para los encuentros navideños, una idea generalizada se extendió por todo el archipiélago: hasta 10 personas podrán sentarse a la mesa en los principales días de las fiestas. De resto, entre el 23 de diciembre y el 10 de enero, solo podrá reunirse un máximo de seis.

Pero lo cierto es que no ocurrirá así en Tenerife si la situación epidemiológica no mejora. En esta isla sigue vigente el máximo de seis personas para cualquier encuentro y no parece que en Navidad el panorama vaya a mejorar. Por eso, el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias establece que ese máximo de 10 personas para los encuentros del 24, 25 y 31 de diciembre, y del 1 y 6 de enero, "podrá reducirse en cada isla, como consecuencia de su situación epidemiológica".

El Gobierno no sabe por qué las restricciones no están dando resultado en Tenerife No se descarta endurecer las medidas en las próximas semanas si la situación no mejora Santa Cruz de Tenerife 04 dic 2020 - 08:16

De hecho, el consejero de Sanidad ha ido más allá. En una entrevista en COPE Canarias, Blas Trujillo ha dicho que en Tenerife solo se podrán reunir seis personas "en función de que la situación siga estable". "Si la situacion va variando, todo puede cambiar", ha advertido, con lo que la cena de Nochebuena en Tenerife, si los casos siguen aumentando corre el riesgo de ver reducida todavía más su número de asistentes.

En todo caso, el consejero ha subrayado la "velocidad e incertidumbre que siempre hay con relación a estos escenarios, por lo que es muy difícil que alguien prediga lo que puede pasar" a corto plazo.

"Tenerife seguirá con sus normas, va por sus propios caminos", ha explicado Trujillo, pendiente además de un nuevo informe de Salud Pública que fije o no la necesidad de aumentar las restricciones en los próximos días.

El consejero ha reconocido que, en las dos primeras semanas de restricciones en la isla, "la curva no solo no siguió creciendo, sino que comenzó a mejorar". Sin embargo, "esta última semana se ha vuelto a invertir y nos preocupa". El consejero ha incidido en que "el 90 por ciento de los brote de coronavirus en Tenerife se producen en encuentro familiares y sociales", por lo que ha dejado entrever que es en ese aspecto donde las autoridades pueden aplicar nuevas medidas.

Sobre el número máximo de 10 personas para el resto de Canarias, Blas Trujillo ha recordado que es "excepcional para cinco hitos —los principales días de Navidad—, algo que discutimos muchos con los expertos en salud pública y en el Consejo Interterritorial de Salud", destacando "la recomendación de que sean dos grupos de convivencia como máximo".