¿Cuál va ser el nivel del concurso de murgas este año con los condicionantes covid? Los murgueros responden

Las murgas trabajan ya a destajo de cara al concurso, que tras la votación realizada la semana pasada, se llevará a cabo con un formato diferente: un tema para la fase y otro para la final. Por tanto, los cuatro temas habituales tendrán que esperar a 2023, y con un claro protocolo covid establecido por el Ayuntamiento de Santa Cruz, las agrupaciones críticas se disponen a ensayar por cuerdas siempre con mascarilla, limitando sus encuentros con todos los componentes a unos espacios abiertos que pondrá a su disposición el consistorio.





BAMBONES: “NO VA SER FÁCIL, PERO VALE LA PENA POR LA GENTE”





La pregunta es, con estas condiciones, ¿Podremos ver un concurso con la misma calidad que en años anteriores? Primi Rodríguez, director de Bambones cree que empezando en noviembre “nos da tiempo, pero sabemos que no va ser nada fácil. Nosotros vamos a poner siempre por delante la legalidad y las normas que nos marque Sanidad, no vamos a haber ninguna locura, solo lo que está avalado por el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Consejería de Sanidad”.

El veterano director murguero afirma que “en estas condiciones sacamos los dos temas, si no es con el nivel de otros años, creemos que la gente lo va a poder escuchar y disfrutar. Esto es un reto y estaríamos más cómodos en casa, pero esto no es un año normal, y vale la pena, no por nosotros sino por la gente. Podemos hacer algo, aunque seguro no será al nivel de otros años , pero lo más cercano a ese nivel”.





MAMELUCOS: “SI NOS LO MONTAMOS BIEN, PUEDE SER UN GRAN AÑO”





Por su parte, Airam Bazzocchi, letrista de Mamelucos, cree que Hay que hacer un esfuerzo, “porque todos lo hemos hecho en un año que no es normal , los niños en los colegios, los sanitarios, los camareros… y las murgas no vamos a ser menos”

Bazzocchi se muestra convencido de que “un tema lo montas en un mes, y creo que si nos lo matamos bien puede ser un buen año: solo tienes que aprenderte dos temas y prefiero quedarme con el vaso medio lleno”.





NI PICO NO CORTO: “VOTAMOS EN CONTRA PERO HAY QUE ADAPTARSE Y COMPETIR DE LA FORMA MÁS DIGNA POSIBLE”





La Ni Pico ni Corto fue una de las murgas que votó en contra de los dos temas. Su director, Juan David Díaz, opina que “nosotros votamos en contra porque creíamos que no daba tiempo hacer un concurso digno, pero si la mayoría votó hacer dos temas, pues la Ni Pico hará dos temas”.

Además apuntó que “nosotros siempre hemos ensayado todos juntos y con el director delante, pero habrá que adaptarse, y competir de la forma más digna posible, y hacer carnaval y sacar la fiesta adelante”.





TRIQUI TRAQUES: “DOS TEMAS IRÁN EN DETRIMENTO DE LA CALIDAD DEL CONCURSO”





Por último, el desde los Triqui Traques, José Miguel Otero opina que“nosotros votamos a un tema porque creíamos que es lo mas lógico. Dos temas van a ir en detrimento de la calidad del concurso, el concurso a un solo tema habría sido mejor. Volcarte un tema y centrarse en este tema”.

En esa línea añadió que “para nosotros ensamblar las voces va ser difícil, no estamos acostumbrados, no somos profesionales, cuando nos unamos será difícil va ser un pelea de gatos.En cualquier caso, iremos a muerte con los dos temas porque es lo que voto la mayoría”.