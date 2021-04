La crisis une a agricultores y ONG para no desperdiciar la cosecha

Las ONG de Tenerife tratan de evitar que se tire a la basura toneladas de alimentos que los agricultores no logran colocar en el mercado como consecuencia de la crisis sanitaria.

Después de ponerse en contacto a través de COPE Canarias con Disfruta, una empresa de Guía de Isora, la ONG Sonrisas Canarias ha conseguido también la donación de cientos de kilos de verduras y hortalizas de Río Sur, en Arico. El director de la empresa, José Carlos Hernández, relataba el lunes como la pandemia y el cierre de los hoteles había mermado un 40 % las ventas durante 2020, algo que se había agravado en 2021 y que había llevado a donar parte de la producción y a tirar otra.

Ahora, sin embargo, este empresario del sur de Tenerife ha donado calabacines, pepinillos, bubangos o tomates, entre otros productos, a Sonrisas Canarias, que comenzará a repartirlos este miércoles y jueves a unas 70 u 80 familias. El presidente de la ONG, Luis Febles, ha agradecido el gesto altruista de Río Sur: "Son productos que ellos iban a desechar pero que están en perfecto estado, y que vendrán a complementar el reparto de alimentos no perecederos que hacemos diariamente".

Febles ha agradecido "en nombre de las familias de Tenerife" el detalle de José Carlos Hernández, a cuya finca volverán este jueves para recoger más verduras.

El responsable de Disfruca, Raúl Saavedra, contaba en COPE que una de las principales causas del desperdicio de la cosecha es el precio: "El productor local trata de aguantar el producto lo más que puede en el campo para que no se le estropee y poderlo vender, pero el precio sube y el supermercado ya no lo acepta". Y no solo eso, ya que, muchas veces, el mercado no absorbe toda lo que se genera en el campo.