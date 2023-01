Crimen machista en Adeje: "Estamos rabiosas y pedimos más recursos contra la violencia de género"

La portavoz del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, Ángela Martín, ha mostrado en COPE su pesar por el nuevo caso de violencia machista que se ha registrado esta pasada medianoche en un inmueble de la calle José Espronceda de Adeje, en el barrio de Armeñime.

Un hombre de 44 años, de nacionalidad marroquí, ha sido detenido como presunto autor de la muerte a puñaladas de su exmujer, también natural de Marruecos, de 46 años, y de las heridas causadas a uno de los hijos de la víctima cuando trataba de defenderla.

"Más que consternadas, estamos rabiosas y hartas porque la ley no se está dotando de los recursos suficientes para que sea contundente y las mujeres nos podamos sentir seguras. No han cambiado las cosas, no se ha aumentado el número de policías y las órdenes de protección se dan al tun tun. Estamos indignadas y enfadadas por las víctimas, las familias y los hijos que presencian los hechos y no pueden hacer nada", ha lamentado la representante del Foro contra la Violencia de Género.

La mujer asesinada en Adeje es la cuarta fallecida por violencia machista en nuestro país en lo que va de año después de este fin de semana hayan muertos otras dos mujeres en Cádiz y Ciudad Real, presuntamente a manos de sus parejas, y una tercera víctima haya sido estrangulada en Roquetas Mar por un hombre con antecedentes por violencia de género con otra mujer.