“No me creo los datos del Ministerio, hay profesores de sobra para contratar”

El pasado día 24 se conocía la noticia que se permitirá momentáneamente que los titulados universitarios puedan impartir clases en Secundaria sin la necesidad de contar con el Máster en Formación de Profesorado -hasta ahora de carácter habilitante y por tanto obligatorio para el ejercicio de la profesión. Esto no ha gustado nada a los equipos decanales de las facultades de Educación de todo el país. En opinión de Plácido Bazo, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, en declaraciones a COPE Canarias no ve con buenos ojos esta opción, ya que es necesaria una especialización, puesto que se puede ser “un buen químico, pero no saber enseñar Química”. Eso sí, reconoce que el hecho de que apenas dure un año, hace que sea necesario que “se formen en el tajo”.

30.800 PROFESORES SALEN CADA AÑO DE LAS FACULTADES

La medida adoptada por el Ministerio -siguiendo lo hecho por Díaz Ayuso en relación con los médicos-cogió por sopresa a los decanos, que no entienden la decisión debido al número de profesionales. Así por ejemplo en este 2020 en las distintas especialidades del Máster en Formación del Profesorado, que ofertan entre 22 y 24 plazas cada una, las peticiones han superado todas las expectivas, así en Economía, Empresa y Turismo, con 114 solicitudes; Biología y Geología (101); Humanidades, Geografía e Historia y Filosofía (87) Módulos profesionales (86); Orientación Educativa (86); Dibujo, Diseño y Artes Plásticas (86) y Enseñanza Lenguas extranjeras: Inglés (74).

Por otro lado, creen que esta decisión supone un doble perjuicio, puesto que no solo afecta a los que han realizado un esfuerzo tanto económico como de tiempo y mental para obtener el master, si no también para los futuros alumnos, que verán reducida la calidad de la enseñanza que reciban.

La realidad de la pandemia ha demostrado que hay un conjunto de saberes imprescindibles y urgentes de naturaleza didáctica y pedagógica que son irrenunciables y que nuestros máximos representantes educativos niegan con esta decisión.