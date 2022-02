El covid castiga a los más pobres de Tenerife: aumentan las familias confinadas sin alimentos

El presidente de la ONG Sonrisas Canarias, Luis Febles, ha confirmado en COPE que la explosión de contagios de coronavirus que se inició a mediados de diciembre en Tenerife ha provocado un aumento significativo de las peticiones de ayuda en las últimas semanas.

En este sentido, ha señalado que las familias con dificultades económicas que se han visto obligadas a confinarse han tenido que solicitar alimentos ante la imposibilidad de salir adelante con recursos propios.

"No se han podido mover de casa y, por eso, hemos tenido que llevarles productos básicos no perecederos para que vayan escapando mientras están aislados. Son personas con hijos, incluso con bebés de muy pocos meses", ha explicado Luis Febles.

En esta misma línea, el representante de Sonrisas Canarias ha querido dejar claro que miles de ciudadanos de las islas siguen en situación de extrema pobreza.

"Hay mucha gente pasando hambre. No olvidemos que más del 45 por ciento de la población se encuentra viviendo en precario y en desamparo. No les llega con las prestaciones de emergencia ni con las pensiones no contributivas y deben recurrir a organizaciones como la nuestra para poder comer. Además, tampoco tienen dinero para pagar la luz o el alquiler", ha lamentado.

Luis Febles también ha denunciado que la falta de personal de los ayuntamientos continúa retrasando la tramitación de los informes sociales de derivación a las ONG que se encargan de la distribución de alimentos de primera necesidad.

Cabe destacar que Sonrisas Canarias es una de las 20 entidades del tercer sector de Tenerife que se va a beneficiar de la subvención de dos millones de euros que el Cabildo insular va a distribuir para incrementar el reparto de ayuda a los ciudadanos más vulnerables.