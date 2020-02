Costas evita reunirse con el Gobierno de Canarias

No se sabe quiénes son, nadie los conoce, no atienden a los medios de comunicación, a pesar de ser de un enorme interés sus actuaciones, y ahora, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha relato en los micrófonos de COPE Canarias, que “hemos trasladado nuestro malestar por la actitud de Costas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no es de recibo esta actitud, por eso entre otras cosas queremos asumir la competencia, hay muchas cosas por mejorar”

Indiferencia

El consejero es consciente de la preocupación que suscita la construcción de una mole hotelera en la Playa de La Tejita, en la Isla de Tenerife, y apunta que “no me he reunido con Costas no porque no haya querido, sino por circunstancias de la otra parte”. Valbuena insiste en que a nivel político no hay problemas de comunicación, pero a nivel técnico no es posible.

Un hotel envuelto en la polémica

La Plataforma Salvar La Tejita denuncia posibles irregularidades en el proyecto básico del hotel de cinco estrellas que se construye junto a la playa de La Tejita, en el municipio de Granadilla de Abona, y advierte de que las sumarán a las acciones legales emprendidas para tratar de paralizar la polémica obra.

Esta plataforma asegura que el documento del proyecto básico, entregado por el arquitecto del proyecto al Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC), que fue visado en enero de 2016, "que es la base del expediente de la licencia de la obra contiene muchos errores, algunos tan serios que", a juicio de este colectivo ciudadano, "el proyecto nunca debió ser visado ni aprobado posteriormente por los técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granadilla de Abona".