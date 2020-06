“Costas es la administración competente para parar las obras del Hotel de La Tejita”

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien tomó posesión de su cargo apenas dos semanas antes de la aprobación del decreto del estado de alarma, y después de meses de silencio ha hablado en los micrófonos de COPE CANARIAS, y no ha dejado indiferente a nadie.

Pestana ha confirmado que la notificación emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica, el pasado lunes 22 de junio, por el que ordena la paralización cautelar de los trabajos del complejo hotelero, llegará este viernes a la empresa, el Grupo Viqueira. Sin embargo, reconoce que cinco días después la orden de paralización “no ha llegado al consistorio”. Cabe recordar que los ecologistas ante el pretexto alegado por el consistorio, entregaron el pasado jueves la orden.

Además, confirma que, en caso de que los promotores"rechacen" la orden ministerial,"se publicará en el BOE". Reconoce que la administración competente para la paralización de obras es la Dirección General de Costas del Gobierno de España, aunque indica que “podrían haberlo hechos otras administraciones”.dministración

INMIGRACIÓN

Otra de las cuestiones claves en estos meses ha sido el goteo constante de inmigrantes que han llegado a las costas canarias. Indica que supone un esfuerzo para la administración el buscar alojamiento para todas estas personas. Es por Se ha referido ta a la construcción del campamento de Arinaga, un centro que en todo caso será temporal y que espera conseguir en el menor tiempo posible la licencia por parte del Ayuntamiento. En este lugar se podrá acoger hasta un total de 900 inmigrantes, aunque espera el delegado que sea de forma temporal.

Pestana no ha escondido su preocupación por la llegada de turistas sin los PCR. Asegura que entiende la preocupación de las autoridades canarias. El ejecutivo regional solicitó a Madrid que los turistas vienen con un test en origen, o en su defecto realizarselo a su llegada. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no aceptó ninguna de las propuestas hechas por Torres. Además, ha recordado que ni Canarias ni España, pueden estar solas en la defensa de esta postura, si no que requiere la implicación del resto de países de la Unión Europea.