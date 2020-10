El coronavirus avanza en Tenerife

Los contagios de coronavirus se han multiplicado en la última semana en la isla de Tenerife y algunos municipios registran datos preocupantes.

Es el caso, por ejemplo, de La Victoria, con 37 casos activos en una población de 9.000 vecinos. La incidencia acumulada en esta localidad es de 130 casos por cada 100.000 habitantes. Junto a ella, Santa Úrsula presenta 22 casos activos con 14.000 vecinos.

También es llamativa la situación de Los Silos, en el noroeste, con 4.600 habitantes y 10 casos activos. La semana pasada registró la segunda mayor incidencia acumulada de Tenerife, solo por detrás de Santa Cruz.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ya ha advertido de que más del 85 por ciento de los brotes se están produciendo en reuniones familiares y sociales, y admite que ha habido cierta relajación social.

Para frenar el avance de la pandemia, los ayuntamientos han puesto en marcha distintas iniciativas.

LOS REALEJOS: 69 CASOS ACTIVOS CON 36.402 HABITANTES

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, ha explicado a COPE que su equipo de gobierno ha apostado por las campañas de información para trasladar a la población la importancia de cumplir las medidas de protección.

"La despreocupación es lo que nos está llevando a estas cifras; por eso, conviene insistir en que la única 'medicina' que tenemos por ahora es la mascarilla. Me he leído las 70 actas que ha levantado la Policía Local del municipio por incumplimiento de las normas y tenemos vecinos reincidentes a los que les cuesta entender que no se pueden hacer botellones o realizar reuniones con más de diez personas", ha aseverado.

En este mismo sentido, el regidor ha avanzado que en el mes de diciembre se va a realizar una campaña especial para recordar los riesgos que se pueden correr en las celebraciones navideñas.

"No quiero ser alarmista, quiero ser previsor. Sabemos que el roce hace el cariño, pero en las actuales circunstancias nos puede complicar la vida", ha concluido.

TACORONTE: 81 CASOS ACTIVOS CON 24.134 VECINOS

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz, ha señalado en COPE que su municipio está desarrollando varias campañas de comunicación para concienciar a los vecinos de la necesidad de cumplir las normas sanitarias.

"Hemos incrementado la difusión de los mensajes a través de las redes sociales y con megafonía. Además, estamos actuando en el mundo del deporte para evitar las concentraciones de personas en las entradas y salidas de los recintos. Ya nos hemos visto obligados incluso a desalojar un campo de fútbol y no queremos que esto se repita", ha afirmado el primer edil.

GÜÍMAR: 35 ACTIVOS CON 20.190 HABITANTES

El alcalde de Güímar, Airam Puerta, ha subrayado en COPE que el Ayuntamiento ha redoblado esfuerzos para reducir la tasa de contagios de coronavirus entre la población.

"Tenemos un coordinador COVID que nos traslada la información que llega desde el Ministerio de Sanidad y el Gobierno regional para cumplir de forma estricta todos los protocolos. Sobre todo, intentamos sensibilizar a los jóvenes con vídeos divulgativos en las redes sociales. También estamos repartiendo mascarillas en los barrios y en los centros educativos".

En esta línea, el regidor asegura estar satisfecho porque se ha trabajado sin descanso con buenos resultados. "Se ha reforzado la vigilancia y es cierto que, en ocasiones, recibimos llamadas desde los núcleos más alejados del pueblo por incumplimientos de las medidas de protección y la Policía Local ha tenido que desplazarse para que los vecinos no olviden las sanciones que se pueden imponer", ha zanjado.