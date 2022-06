Convocan una manifestación para 'Salvar Tenerife' de macroproyectos urbanísticos y presión turística

La asociación 'Salvar La Tejita' ha pedido a la ciudadanía de Tenerife que acuda masivamente a la manifestación 'Salvar Tenerife' que se celebrará el sábado a las 11.00 horas en la plaza Weyler de Santa Cruz.

El portavoz del colectivo, Daniel Duque, ha señalado en COPE que es necesario salir a la calle para rechazar las políticas que atentan contra el medioambiente.

"Hablamos de lo que está ocurriendo zonas como la del Puertito de Adeje con el proyecto turístico Cuna del Alma, la idea disparatada del circuito de motor de Atogo, los vertidos de aguas residuales, la construcción de hoteles, la falta de depuración y saneamiento, el puerto de Fonsalía o el plan director de charcos. Todo esto y más está llevando al colapso a esta isla", ha asegurado.

En esta línea, el representante de 'Salvar La Tejita' ha reclamado un cambio radical a las administraciones "para que se preserven nuestros parajes naturales, nuestro verdadero tesoro, nuestra tierra no aguanta más presión turística y más destrozos ambientales".

Por otro lado, Daniel Duque también ha querido pronunciarse a favor del Plan Rector de Uso y Gestión del Teide, que se encuentra actualmente en exposición pública.

"No se va a cortar el acceso al Teide, no nos van a prohibir ir al Teide y tampoco nos van a hacer pagar por entrar al Teide. Lo que se va a hacer es limitar los vehículos que suban cuando los aparcamientos estén todos ocupados. Van a hacer tres zonas de aparcamiento para no dejar tu coche en un arcén, en una vereda o encima de una retama. Es un tema para proteger y me parece mal que se manipule la información para confundir a la gente", ha aseverado.