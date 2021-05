El contundente mensaje de un amigo de Tomás Gimeno: "Que vuelva y apechugue con lo que tiene que apechugar"

El operativo de búsqueda de Anna y Olivia y de su padre, Tomás Gimeno. se ha reanudado este sábado por undécimo día consecutivo desde que se notificase su desaparición el 28 de abril, en un dispositivo que se mantiene "sin variaciones y en la misma línea" de investigación.

De esta manera confirmaron a EFE la continuidad de la búsqueda del padre y sus dos hijas fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias y de la Guardia Civil, en un rastreo que se ha reanudado un día más en las costas del archipiélago, mientras que los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis acerca de su paradero.

El dispositivo de búsqueda está integrado por Guardia Civil, Salvamento Marítimo y el Grupo de Emergencias y Salvamento de Canarias, que rastrean por aire y tierra y por mar se bate la zona este de la isla de Tenerife.

La Guardia Civil indaga sobre aspectos como los últimos movimientos de Tomás antes de que se le viera por última vez en la Marina de Santa Cruz, de donde zarpó con su barco sobre las 23.30 horas del martes 27 de abril.

El barco apareció a la mañana siguiente a la deriva frente a las costas de Güímar y desde entonces se busca por mar, tierra y aire a Tomás G. y las niñas, que debían haber sido devueltas a su madrel a las 21.00 horas de ese día.

MENSAJE DE UN AMIGO DE TOMÁS GIMENO

Mientras tanto, la familia y los allegados de Anna y Olivia no pierden la esperanza de localizarlas. Toni Herrera, amigo de Tomás Gimeno, le ha pedido en COPE al padre de las menores que regrese a Tenerife y asuma las consecuencias de este secuestro. "Que vuelva directamente y que apechuge con lo que tiene que apechugar, porque sus niñas no se merecen estar asi, tienen una madre, una familia y unos abuelos. Las formas no han sido las correctas", ha aseverado.

Herrera, subcampeón mundial de moto acuática, ha colaborado en los últimos días con los cuerpos y fuerzas de seguridad, aportando información sobre el seguimiento a un velero británico que navegó el día de la desaparición de las niñas por la zona donde apareció el barco de Gimeno a la deriva.