Contratiempo importante para el Carnaval 2022: ómicron obliga a parar los ensayos de los grupos

Revés importante para la celebración de los concursos y galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022. El repunte explosivo de casos de coronavirus de la última semana, en la que día a día se han superado cifras récord de nuevos contagios, ha obligado a la concejalía de Fiestas a comunicar a los grupos la inmediata suspensión de los ensayos hasta nueva orden. Así lo ha confirmado el concejal Alfonso Cabello en declaracionesa COPE Canarias explicando que la duración de la suspensión dependerá “de la evolución de la pandemia, esperando a tomar decisiones en la próximas semanas en función de los indicadores, y a la espera de mantener reuniones con los grupos”.

Cabelló argumenta que “dada la actual situación, lo más razonable es minimizar los riesgos, y avanzar de esta manera responsablemente en la organización de los concursos y galas del Carnaval 2022”.

Precisamente, la idea es esperar unos días, para ver si se frena el número de contagios, para luego dialogar con los grupos posibles salidas.





Audio













PRIMI RODRÍGUEZ: "CREEMOS QUE HAY QUE INTENTARLO PARA QUE LA GENTE SE DISTRAIGA"





En este contexto, el director de Bambones Primi Rodríguez, confesó en La Mañana de COPE Tenerife que en el tiempo de que la murga lleva ensayando “hemos sido muy responsables y admiro el grado de responsabilidad de los componentes de la murga, por los contactos estrechos que ha habido, y creo que han sido un ejemplo de coherencia y de responsabilidad por prevenir”

El veterano director se sinceró afirmando que “estar en una murga es un placer, pero este año no ha sido ese placer porque no tenemos convivencia unos grupos con otros, hemos ensayado por separado y es muy diferente”, pero aún así“entendimos que había que intentarlo, aunque nosotros no disfrutemos, para que la gente se distraiga y se divierta ese ratito viendo a la murga”.

Rodríguez, reflexionó igualmente sobre cómo la pandemia nos ha afectado a todos: “Hay tantos mensajes cruzados, que dicen lo mismo y lo contrario, que estamos en un lío moralmente. Esta ola nos ha tocado bastante, porque teníamos esperanzas en las vacunas y en la inmunidad, cuando no eran reales, y no nos esperábamos estar así en Navidad. Ha sido un golpe duro, en todos los aspectos de la vida”.