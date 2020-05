Continúan los problemas para la tramitación de los ERTE en Canarias

Siguen apareciendo casos de personas que no han conseguido el abono del dinero de las prestaciones por los ERTE y además no logran que nadie les responda al teléfono para conocer el motivo. Hace menos de una semana Pedro Duarte, responsable en Canarias del Servicio Público de Empleo Estatal, aseguraba que quedaban cerca de 1.000 personas por cobrar sus prestaciones por los ERTE(Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y que trabajaban para que los desempleados cobrasen el 3 de junio.

María (nombre ficticio) ha relatado en La Mañana en Canarias como hasta ayer no había podido tramitar la prestación después de entrar en un ERTE en su empresa por la declaración del estado de alarma. Tras realizar 30 llamadas ayer, le cogieron el teléfono pero justo se cayó el sistema cuando estaban con su gestión, tuvo que llamar de nuevo una treintena de veces y al final, consiguió que le gestionaran la prestación tras más de dos meses intentándolo.

“Vives con incertidumbre si va a cobrar o no porque no me han abonado nada ni en abril ni en mayo. Tanto mis compañeros como yo estamos realizando este mes hasta 25 llamadas diarias para que nos respondan desde el SEPE”, ha asegurado.

TELÉFONOS SATURADOS

María ha explicado a las personas que se encuentren en su situación que “insistan y que no lo dejen”. También ha hecho una recopilación de las diversas formas de contestar cuando ha llamado al Servicio Estatal de Empleo.

En una primera opción se informa de una sobrecarga en la red, en otra opción, se explica que te van a pasar con un operador, pero al final sale un mensaje que como consecuencia del COVID-19 está todo saturado y que vuelvas a llamar y otra más en la que te indican que te van a pasar con un agente y que el tiempo estimado de espera son 6 minutos. En esa última opción es donde ella tuvo éxito y la atendieron.

Los teléfonos para el trámite de los ERTE son el 900 812 400 o, en Gran Canaria el 928 99 05 98 y en Tenerife el 922 99 05 98 y en un horario ampliado desde las 8:00 a las 18:00 horas todos los días.

UN CUENTO DEL SEPE

Además, hemos conocido el caso de una empresa del Archipiélago donde gran parte de la plantilla (140 trabajadores) siguen a la espera de que se resuelva su ERTE. En este caso, el propietario de la empresa ha apuntado que desde el SEPE les dicen a los trabajadores que las cuentas bancarias están mal o también que los teléfonos de contacto de los trabajadores lo están y “no ha habido ni un solo caso donde haya sido cierto porque el departamento de RRHH ha hecho el trabajo correctamente”, ha asegurado.

Así, ha manifestado que cree que “es un cuento del SEPE para ganar tiempo”.

En esta empresa han sido diferentes entidades bancarias quiénes les han abonado un adelanto de la prestación.

En esta misma línea, se ha manifestado un trabajador de otra compañía (118 personas en un ERTE) y siguen sin respuesta del SEPE. La resolución es positiva y tienen reconocida la prestación a partir del 10 de junio pero un 70% de los empleados está sobreviviendo porque sus bancos han anticipado una cantidad de dinero pero hay alrededor de 35-40 personas que no han conseguido un avance de capital y llevan 70 días sin ingresos. La empresa ha decidido abonarles antes la paga extra de junio para que puedan seguir viviendo.