Continúa la polémica sobre el tren: Pedro Martin responde a Román Rodríguez

Continúa el intercambio de declaraciones en referencia al proyecto del tren del sur de Tenerife. Después de que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, aludiera ayer al presidente del Cabildo Pedro Martín desde Alemania preguntándose si iba “a echar por tierra el trabajo realizado hasta la fecha”, por sus dudas en cuanto a la financiación, hoy ha sido el turno del presidente insular tinerfeño.

En una entrevista concedida a La Mañana de COPE Canarias, Martín ha retado Román Rodríguez, “a que diga cuánto dinero va a aportar el Gobierno de Canarias, cuánto vamos a conseguir de Europa, y cuanto le va a costar al Cabildo de Tenerife, porque aquí todo el mundo habla del tren, pero no de quién lo va a pagar”.

El presidente del Cabildo fue claro y concluyente al afirmar que “yo lo que no quiero es dejar a los ciudadanos de Tenerife en el futuro endrogados, con dinero que haya que pagar durante muchos años por esta inversión”. Además, insistió en que “si hay que hacerla, hay que tener muy claro en cuanto nos vamos a tener que endeudar y a partir de ahí arrancamos, pero tengo ganas de ver de verdad cuál va a ser el modelo de financiación y eso no se descubre viendo trenes de hidrógeno”.

En cualquier caso, Martín quiso remarcar que “yo nunca he dicho que no al tren”, destacando que sus prioridades en este momento pasan por dos cuestiones: “Quiero saber la financiación del proyecto, pero sobre todo, quiero dejar hechos los proyectos de las carreteras”. Y en ese sentido, explicó que “seguimos pendientes del estudio de movilidad que hemos encargado, es un trabajo muy complicado porque no se había hecho nunca en el Cabildo de Tenerife”.