20 contagios diarios: la cifra que Tenerife necesita para recuperar la normalidad

El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda, ha asegurado en COPE que la vuelta a la normalidad en Tenerife estará más cerca si la población de la isla continúa cumpliendo las medidas de protección y prevención contra el coronavirus.

“Es fundamental tener menos de 50 contagios reales diarios, pero lo ideal sería que fueran menos de 20 positivos, ya que así podríamos respirar. En cualquier caso, habrá que esperar aún una semana o 10 días para ver si la tendencia actual se consolida. Además, hay que tener claro que pasar del ‘nivel 2’ al ‘nivel 1’ no significa que todo esté solucionado porque habrá que ser muy estricto en el cumplimiento de las medidas, teniendo muy presente todo lo que hemos pasado”, ha aseverado.

Un supercontagiador de coronavirus de Tenerife infecta a toda su familia y lo echan de casa Varias personas de avanzada edad de su entorno más cercano han tenido que ser hospitalizadas en estado grave Tenerife 16 ene 2021 - 11:15

En esta línea, el representante de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha recordado la importancia de seguir respetando los protocolos sanitarios. “Mucha gente continúa priorizando la juerga sobre la salud y eso no puede ser. La reducción de las restricciones no supone que se abra la veda para que cada uno haga lo que quiera, puesto que podemos volver a la casilla de salida muy pronto. El riesgo se mantiene y el virus no ha abandonado la isla”, ha subrayado.

Guillermo de la Barreda cree que las autoridades tendrían que estudiar la conveniencia de adaptar el toque de queda en Tenerife a las circunstancias de cada momento. “Se ha retrasado a las 23 horas para preservar la hostelería, pero se tiene que controlar con los cuerpos y fuerzas de seguridad para que no se produzcan situaciones indeseadas que propicien un rebrote. Habría que actuar con cautela y analizar la posibilidad de flexibilizar esta regulación horaria por el bien de todos”, ha zanjado.