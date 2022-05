El consumo se retrae en Tenerife por la subida de precios: "Fue a comprar tres panes y se llevó solo dos"

Se mantiene la preocupación por la evolución negativa del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el archipiélago. Aunque en abril bajó un 0,1% en relación al mes de marzo, los precios han subido en la tasa anual un 7,1%, por el aumento en vivienda, transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los precios en las islas acumulan un ascenso del 2,3% en los cuatro primeros meses del año, fundamentalmente por las subidas de tarifas en los alimentos y bebidas no alcohólicas y en el transporte, con un crecimiento del 5,6 y 5,1%, respectivamente en ambas ramas en lo que llevamos de 2022.

En términos interanuales en abril, la vivienda lidera el crecimiento (+13,9%), seguido del transporte (+11,9%), los alimentos y bebidas no alcohólicas (+10,4%), menaje (+5,2%) y los hoteles, cafés y restaurantes (+4,2%).

RETRAIMIENTO DEL CONSUMO

El presidente de la Federación de Alimentación y Consumo de Canarias (FACCA) y mayor importador de carne de las islas, Paco Gómez, ha reconocido en COPE que el escenario económico es de total incertidumbre y no se vislumbra una mejora de los indicadores a corto plazo.

En este sentido, ha subrayado que el encarecimiento de los productos de la cesta de la compra ya está provocando un retraimiento del consumo por parte de las familias tinerfeñas.

"Estaba yo en una panadería del Camino de la Hornera y un señor compró tres panes, fue a pagar con un euro y le dijeron que le faltaban 50 céntimos porque el pan había subido, entonces pidió que le quitaran un pan de la bolsa. Eso es lo más significativo que he visto, ya que se llevó un pan menos, eso claramente es retraer el consumo. La gente no tiene más dinero, si va a comprar un kilo de pollo y le cuesta el doble, solo pide medio. En las actuales circunstancias, yo no me atrevo a hacer ninguna predicción de lo va a suceder en los próximos meses", ha aseverado.