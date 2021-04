El Cónsul de la India en Canarias reconoce que “tenemos mucho miedo y estamos evitando viajar a nuestro país"

El mundo mira con preocupación a la situación de la pandemia en la India. Un país que superó una primera ola, con cierta relajación posterior en cuanto a medidas de distanciamiento, aforo o uso de mascarillas, y que se encuentra actualmente inmerso en una nueva ola que deja datos estremecedores.

En ese contexto, y teniendo en cuenta la numerosa colonia india en el archipiélago, que asciende a unos 8500 residentes, el Cónsul General de la India en Canarias, Gope Mahtani ha comentado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que valora muy positivamente las medidas que, de momento, ha tomado el Gobierno de España: “La medida de la cuarentena es completamente correcta. No hay vuelos directos y se llega a través de terceros países, así que es una buena decisión”.

Mahtani, observa lo que está ocurriendo con mucha tristeza, ya que “recibir las noticias de nuestro país y ver la imágenes de lo que está pasando, da mucha tristeza, porque la situación es muy complicada. Muchos de nosotros tenemos familiares en la India, y estamos en contacto con ellos diariamente por teléfono y por whatsap y la verdad es que hay mucho miedo, y preocupación por parte de los que estamos aquí, pero tenemos que tener confianza, por que solo teniendo confianza las cosas van a mejorar, no se pueden pensar negativamente”.

La situación en la India es realmente preocupante: supera los 200.000 muertos y este martes notificó 320.000 nuevos positivos y 2771 fallecimientos. Según argumenta Mahtani una de las causas del problema es que allí “no hay seguridad social, no hay sanidad pública. Hay hospitales privados sobre todo y algunos públicos, pero no existe la seguridad social, por lo que el Gobierno está intentando arreglarlo de la mejor forma. En los sitios pequeños sobre todo no hay hospitales y la situación es muy complicada, mientras que en las grandes ciudades sí hay grandes hospitales pero la verdad es que todos son privados”.

La consecuencia de todo ello es que hay una gran parte de la población que difícilmente tiene acceso a la Sanidad “aunque hay algunas organizaciones que intentan buscar ayuda para estas personas”.





LA COLONIA INDIA EN CANARIAS





Con respecto a la colonia de su país en Canarias, el Cónsul manifestó que “últimamente los residentes en Canarias estamos evitando viajar a la India, salvo que haya una urgencia muy importante familiar, como enfermedad de un padre por ejemplo. Hay algunos que sí están yendo, pero no muchos. Antes de la pandemia sí viajaban muchos. En cualquier caso no es momento de ir para allá”.