La consejera de Sanidad de La Palma no dimite tras su vacunación

La consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín, ha anunciado este lunes que no va dimitir de su cargo pese que a un informe de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias establece que se incumplió el protocolo de vacunación.

"No voy a presentar mi dimisión como responsable del área de sanidad del Cabildo Insular de La Pama y defenderé también ante mi partido la legitimidad de este proceso de vacunación. Soy y me siento socialista y el PSOE es el partido donde están reflejados mis valores, los que he defendido y promovido en cada de unas las tareas que he desempeñado como cargo público y seguiré haciéndolo", ha indicado.

Susana Machín, ha insistido en que que no recibió la vacuna de COVID-19 por decisión personal sino al estar incluida en la relación de pacientes y profesionales del Hospital de Dolores, dependiente de la Corporación insular, y avalada por el director médico del centro para la vacunación y fue autorizada por el Servicio Canario de Salud.

Además, ha apuntado que el listado de vacunación no sólo incluyó al personal sanitario, sino a todos los trabajadores del centro: cocina, limpieza, mantenimiento, lavandería, administrativo y a la consejera que mantienen contacto con pacientes (enfermedades crónicas, de avanzada edad, que son considerados de alto riesgo) y sus familiares.

La consejera ha querido recordar que el Hospital de Dolores es su centro oficial de trabajo donde se encuentra la mayor parte de su jornada laboral, salvo en los casos que, por razón de su cargo, se desplace a la sede principal del Cabildo, donde no dispone de despacho, o a la Casa Rosada, para las gestiones relacionadas con las áreas de Educación y Artesanía.