El confinamiento musical de Chago Melián

El popular cantante Chago Melián ofrece conciertos desde hace varias semanas en la terraza de su casa para hacer más llevadero el periodo de confinamiento a los vecinos de la urbanización donde reside, en el municipio de La Orotava.

Con estas actuaciones, que se desarrollan todos los días a las 19.00 horas, Melián busca “sacar una sonrisa y limpiar con música la rutina del encierro”.

El artista tinerfeño ha explicado en La Mañana en Canarias que la idea surgió de manera espontánea como un gesto de agradecimiento al personal que lucha contra la pandemia del COVID-19. “Quería disipar la incertidumbre que tenemos, pero ahora me esperan cada tarde, y, a veces, ya no sé ni qué cantar. Se me han agotado los playbacks y he tenido que molestar a amigos para que me envíen grabaciones de temas”, ha señalado.

En esta línea, ha explicado que lo más complicado es montar y desmontar los equipos de sonido. “La mesa y las cuatro columnas son que tenemos son potentes y permiten que el sonido llegue muy lejos. Muchos conocidos me han llamado desde el barrio de La Florida porque nos oyen y eso es muy gratificante",ha afirmado.

Si tienen oportunidad, no se pierdan la próxima actuación de Chago. La cita, a las 19.00 horas, en su balcón.

Los conciertos pueden seguirse en la página de Facebook del periodista César Sar.