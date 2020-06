¿Concurso o exhibición de murgas? La pandemia condiciona a los grupos del Carnaval 2021

Las agrupaciones del carnaval chicharrero murgas, comparsas, rondallas empiezan a planificar la fiesta del próximo año con la incertidumbre de ver la evolución de la Covid-19 y cómo ésta condiciona su calendario de ensayos . Aunque poco a poco recuperamos la normalidad, las medidas de distanciamiento social no permitirán a grupos tan extensos realizar ensayos de la forma habitual y eso pude afectar al desarrollo de los concursos.

Ante esta situación, el Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín Casanova, aseguró hoy en La Mañana en COPE Tenerife, que están colaborando con las agrupaciones para llegar a un acuerdo y que éstas propongan sus ideas.

Por el momento, el edil santacrucero ha mantenido un primer contacto con las rondallas y las comparsas, quienes han puesto una propuesta sobre la mesa para que no se celebre concurso o que no haya premios el próximo año, con lo cual su presencia quedaría reducida a un festival de exhibición. “Hemos recogido esa propuesta, lo estamos estudiando para ver si es viable y en 15 días tener una respuesta concreta. intentaremos llegar a un acuerdo para sentar unas bases que regirán la participación de las comparsas para el próximo carnaval”, añadió Martín Casanova.

Según el concejal, desde el Ayuntamiento no pueden estar en desacuerdo porque son ellas quienes han consensuado, entre todas, esta propuesta, y han decidido que no se compita. “Si es viable, los concursos se convertirán en exhibiciones, pero no va a dejar de haber participación de estos grupos en el carnaval” explicó. Por ejemplo, Ritmo y Armonía será una exhibición de reinas y comparsas de Tenerife.

Casanova indicó que era importante empezar con las rondallas porque tienen un compromiso de contratación que es el Festival de Habaneras, el cual está previsto para los días 9, 10 y 11 de julio y “hemos llegado a un acuerdo para posponerlo para más adelante”.

CONCURSO DE MURGAS ADULTAS: TODAS LAS OPCIONES ABIERTAS

La próxima semana se reunirán con murgas infantiles y adultas, y con agrupaciones coreográficas y musicales. “Intentaremos explicarles que situación tenemos desde el organismo autónomo para la celebración del carnaval y que ellos puedan hacer aportaciones para recoger todas sus propuestas”, agregó.

En referencia al concurso con más seguimiento popular, el de murgas adultas, el concejal explicó que tendrán que adaptarse a la nueva normalidad, a utilizar las herramientas digitales, a ensayos presenciales en grupos reducidos y buscar espacios adecuados donde se pueda garantizar la distancia de seguridad. “Nos comprometemos con ellos a buscarles alternativas y si no es viable por la falta de tiempo se buscarán soluciones”, expresó.

El concejal afirma haber hablado con varios directores de murgas y cada uno tiene una idea diferente. “Todos prefieren que se celebre como siempre se ha hecho pero las restricciones de distanciamiento social van a hacer que los ensayos en los locales no puedan ser iguales. Si no tuviéramos tiempo para tener un repertorio de calidad estamos abiertos a modificar las bases”, mencionó. Por ejemplo, se podría plantear que solo haya fases, o que no ni haya final ni premios, o incluso convertirse en una exhibición. Tampoco se descarta que tanto en las fases como en la final, las agrupaciones críticas solo canten un tema a concurso. Pero, como señala, todo tiene que ser consensuado, “nos tienen que hacer una propuesta en conjunto para que podamos valorarla”.

Asimismo, remarcó que se seguirá una evolución de la situación. En septiembre, con la nueva normalidad, se sentarán de nuevo con las agrupaciones y abrirán otra vez el proceso participativo para modificar lo que sea necesario.