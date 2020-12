La concejala del Distrito Ofra Costa Sur alerta: “La principal preocupación de la gente es comer, poder vivir"

La concejala del Distrito Ofra Costa Sur Gladis de León, ha realizado un amplio repaso hoy la situación de su distrito, con motivo del programa especial de La Mañana de COPE Tenerife que hemos emitido desde el Centro Comercial Los Príncipes en Ofra.

La edil santacrucera ha reconocido que estamos “en un momento especial y diferente y la preocupación de la gente es básicamente comer y poder vivir”. La presidenta del Tagoror del distrito de Ofra Costa Sur apuntó que “la ciudadanía nos traslada que a lo mejor han dejado de ser importantes otras preocupaciones como un asfaltado, que también lo es, por otras cuestiones como ésta de la economía o la sanidad”.

De León explicó cómo funcionan los tagorores en el organigrama del Ayuntamiento de Santa Cruz, órgano al que definió como “una especie de mini pleno, en el que están representados los diferentes grupos políticos en proporción de su representación en el pleno del consistorio”, para añadir que “se reúne con una periodicidad determinada para hablar de los problemas del distrito y después se trasladan a las diferentes áreas para buscar soluciones”.

La concejala quiso enfatizar que “el distrito en sí, su esencia, es el contacto con el ciudadano, estamos en la calle porque siempre es mejor verlo a que te lo cuenten. Yo me he formado en los distritos, he estado en varios mandatos y conozco mucha gente porque hemos hecho muchas actividades aquí como por ejemplo, el día del vecino”.

Cuestionada sobre los problemas más importantes de esta zona de la ciudad, la concejala lo tuvo claro: “El desempleo está pegando muy fuerte, hay mucha gente en ERTE, hay comercios que han cerrado porque estamos viviendo una situación excepcional”. Y sobre la soluciones apostilló que “tenemos unos convenios con el Servicio Canario de Empleo, pero la situación no es buena y sabemos que 2021 va a ser un año duro, por eso el dinero que tenemos queremos moverlo para reactivar la economía y arrimar el hombro porque las administraciones somos las primeras que tenemos que empujar”.

En referencia a la actividad comercial de la zona, De León afirmó que “el comercio en esta zona funciona muy bien pero por las mañanas y estamos buscando fórmulas para activarlo por la tarde, para que puedan abrir todo el día y nosotros desde el distrito incentivarlo como podamos. Por la tarde falta un empuje y cuesta un poco más, pero le daremos vueltas a la cabeza para mejorar”.

Por último la responsable del Distrito Ofra Costa Sur quiso lanzar un mensaje de “concienciar a la gente para ayudar al pequeño comercio. Muchos se están reinventando y haciendo malabares, y los reyes van a venir sí o sí. Vamos a poner buzones en los comercios para que los niños dejen sus cartas, tendremos actividades para los niños, pasacalles y otras actividades”.