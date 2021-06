"Si con los hoteles llenos teníamos un 29 % de exclusión social en Canarias, algo tendremos que revisar"

La pandemia del coronavirus intensificó durante el pasado año la atención de Cáritas en el archipiélago canario, con más de 42.000 personas y un aumento del 83 % en la provincia de Las Palmas y del 22 % en la de Santa Cruz de Tenerife con respecto a 2019.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, los responsables de la ONG de la Iglesia en ambas diócesis han alertado de que la crisis social "va a durar bastantes años" y que, por la pobreza estructural que hay en las islas, habrá que repensar el modelo económico.

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, espera "que la recuperación llegue cuanto antes", pero advierte de que seguirá habiendo personas pasándolo mal. "Si con los hoteles llenos hemos tenido un 29 % de exclusión social en Canarias, algo tendremos que revisar y ver qué podemos hacer para que esta situación cambie", ha señalado.

La secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, Caya Suárez, recuerda que la pobreza en el archipiélago "es estructural, por lo que hay que implantar políticas que hagan autónomas a las personas, ya que nos preocupa la situación de quienes han tenido trabajos precarios y no llegan para cubrir los gastos de la vivienda".

"Todos los esfuerzos que se hagan son pocos y siempre habrá una realidad a la que no podemos llegar", explica Rognoni, que relata cómo Cáritas Tenerife se ha adaptado a la pandemia. "Hicimos que las parroquias no cerraran y protegieran a las personas con más riesgo, especialmente a las personas sin hogar", cuenta, agradeciendo "la ayuda de la Administración en los proyectos que realizamos pero, sobre todo, la de los fieles cristianos y también los no creyentes que apoyan nuestro proyecto y que nos han ayudado para llegar a cuantos más, mejor".