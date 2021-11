La Compañía Loro Parque, presente en la prestigiosa feria de turismo World Travel Market

Loro Parque, Siam Park, Poema del Mar, Loro Parque Fundación, Hotel Botánico y Brunelli’s Steakhouse participan esta semana en World Travel Market, la prestigiosa feria de viajes business-to-business celebrada anualmente en Londres con el objetivo de dar a conocer las novedades más importantes que la Compañía pone a disposición de sus clientes. Aunque siempre ha sido una cita imprescindible para la entidad, esta ocasión es especial por haberse retomado, por fin, la actividad tras los más de 13 meses de cierre debido a la crisis de la COVID-19.

LORO PARQUE: LAS MARAVILLAS NATURALES DE LOS CINCO CONTIENENTES EN UN ÚNICO LUGAR

Un sueño hecho realidad: poder recorrer las maravillas naturales de los cinco continentes, conocer innumerables especies salvajes, adentrarse en la vegetación frondosa y húmeda de la selva, atravesar los paisajes más áridos, viajar hasta la fría Antártida, sumergirse en el océano… Y hacerlo todo en un solo día, en un solo lugar, en un auténtico paraíso natural: la embajada animal Loro Parque.

Solo entrar al Parque ya es un viaje inmediato: el Pueblo Thai, inaugurado en el año 1993 por la princesa Galyani Vadhana de Tailandia, traslada a los visitantes a este exótico país oriental gracias a su característica arquitectura. A partir de ese momento, tras una cálida bienvenida protagonizada por las carpas koi que habitan el lago sobre el que se asienta el Pueblo Thai, todos los sentidos se activan para disfrutar de una aventura inigualable.

Entornos naturalizados, salvajes; animales imponentes como los gorilas o los leones de Angola; majestuosos, como las orcas; exóticos, como los loros y cacatúas de distintas partes del mundo; autóctonos, como los que pueblan los fondos marinos de las islas Canarias; criaturas carismáticas como los lémures de cola anillada o las suricatas, invitan a conocer, amar y proteger a cada especie y su entorno, a la maravillosa biodiversidad del planeta.

Por eso, no es sorprendente que Loro Parque cuente con un gran número de reconocimientos a nivel mundial, que premian su compromiso con la excelencia y su preocupación absoluta por el bienestar animal. En sus casi 50 años de historia y tras haber recibido a 50 millones de visitantes en sus instalaciones, el Parque cuenta con la Placa y la Medalla de Oro al Mérito Turístico que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España; la Medalla de Oro del Gobierno de Canarias; la de la ciudad de Puerto de la Cruz y la del Cabildo Insular de Tenerife, entre otros galardones.

Loro Parque es, además, la única empresa de las Islas Canarias que ha conseguido ser reconocida con el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, así como el único zoológico de Europa que cuenta con la Certificación de Bienestar Animal “American Certified” de la respetada entidad American Humane (EEUU). Asimismo, su presidente, Wolfgang Kiessling, hijo adoptivo de Puerto de la Cruz y de la isla de Tenerife, ha recogido recientemente el premio Tribuna de Canarias a la trayectoria empresarial y el premio Taburiente, otorgado por la Fundación Diario de Avisos, a la excelencia en el desarrollo empresarial.

Para Loro Parque, estos reconocimientos implican una responsabilidad y, por eso, tiene una clara misión para la protección del medioambiente. Así, como centro de conservación de la vida silvestre, y a través de Loro Parque Fundación, ha logrado salvar a 10 especies de la extinción. También, como parte de este compromiso, el Parque ha implementado desde 2018 una estrategia de eliminación del plástico de un solo uso, convirtiéndose en uno de los primeros zoológicos de Europa en sustituir las botellas de agua de plástico por otras biodegradables y compostables, dejando de producir estas botellas de un solo uso como residuos. En la actualidad, ya se ha dejado de utilizar más de un 90% de este material en todas las empresas de la Compañía.

En esta línea, el Parque entrega cada año su ya tradicional Premio Gorila, con el que pone en valor la responsabilidad ambiental, atendiendo a las estrategias y acciones para conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos. En esta ocasión, en una edición conjunta para los galardones de 2019 y 2020, ha querido premiar, por un lado, la encomiable labor de Robin Ganzert a la hora de garantizar el bienestar de los animales en los diferentes ámbitos en los que actúa la organización que preside, así como su trabajo de comunicación y visibilización sobre la necesidad de ayudar y proteger a los animales en peligro, contribuyendo, así, a un mundo mejor. Y también a los consejeros eméritos de Loro Parque Fundación en reconocimiento a toda una vida dedicada, desde distintos ámbitos de acción, a la conservación de la naturaleza, y por haber formado parte de los éxitos de conservación de la Fundación.

Más información en: https://www.loroparque.com/

Sigue a Loro Parque en: https://www.facebook.com/loroparque/ / https://www.instagram.com/loroparque/ / https://twitter.com/LoroParque

SIAM PARK, 10 MILLONES DE VISITANTES Y 10 VECES CAMPEÓN DE EUROPA DE LOS PARQUES ACUÁTICOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Siam Park lo demuestra con cada año que pasa: no tiene rival. Así lo ha hecho de nuevo este 2021, tras 14 meses de cierre, alcanzando los 10 millones de visitantes desde su apertura en 2008 y alzándose una vez más con el European Star Award por décimo año consecutivo.

Así, a nivel regional, Siam Park se afianza como una de las mejores alternativas de ocio en Canarias y, a nivel internacional, se consolida como mejor parque acuático del mundo con distinciones como el Travellers’ Choice de TripAdvisor durante siete años consecutivos; el European Star Award durante diez años consecutivos, o el Park World Excellence Award en dos ocasiones, entre muchos otros. De hecho, Siam Park es el único parque acuático con tantos reconocimientos, quedando siempre muy por encima de sus competidores. En la misma línea, son muchas las atracciones de Siam Park que han recibido sus propios reconocimientos, como Singha, Kinnaree o The Dragon.

Organizaciones internacionales de máxima influencia en la industria de atracciones, como la Organización Mundial de Parques Acuáticos (WWA) o la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Entretenimiento (IAAPA) han valorado la calidad del Parque y su capacidad de innovación, así como el desarrollo de conocimiento en la industria del sector.

Asimismo, desde su inauguración hace ahora 13 años, los más de 10 millones de visitantes que han disfrutado del Parque avalan la excelencia de sus instalaciones, la complejidad tecnológica y el compromiso medioambiental, que han sido los elementos clave para su posicionamiento internacional y los diversos premios que ha recibido en este tiempo. Entre sus visitantes, se encuentran numerosas personalidades, políticos, actores, futbolistas y otras celebridades, como Shakira, Paz Vega, Matt Damon, Steve Aoki, Courtois, Di María o Pedrito, entre muchos otros.

Además de sus espectaculares atracciones, la belleza de este parque es, en sí, un atractivo incomparable, y nada es equiparable a poder disfrutar de atracciones únicas en el mundo, en una apuesta sin precedentes en un entorno de exuberante vegetación y de diseño y decoración tailandesa. Los visitantes podrán experimentar en primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura; Singha, y muchas otras impresionantes atracciones de última generación sin las que unas vacaciones en Tenerife no estarían completas.

Y para los que busquen relax en un ambiente exclusivo, Siam Park ofrece Siam Beach, la playa con olas artificiales más paradisiaca de Canarias, donde rompen las increíbles olas de The Wave Palace. Siam Park, situado en Adeje, en Tenerife, es un lugar en el que el buen clima y la diversión están asegurados todo el año y es, por tanto, otra visita obligada si se viaja a Canarias.

Más información en: https://siampark.net/

Sigue a Siam Park en: https://www.facebook.com/siampark/ / https://www.instagram.com/siampark/ / https://twitter.com/siampark

POEMA DEL MAR, REFERENTE PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN SOLO CUATRO AÑOS DE EXISTENCIA

Desde que comenzara su andadura a finales de 2017, el acuario Poema del Mar se ha convertido en un centro referente para la conservación de especies. De hecho, muchas de las que alberga en sus instalaciones están catalogadas por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y se encuentran bajo algún grado de vulnerabilidad o amenaza en el medio natural.

Distintos peligros, a menudo ocasionados por la acción humana –como la sobrepesca y la contaminación-, ponen en riesgo a las poblaciones, por lo que el papel de este tipo de centros de conservación cobra especial relevancia a la hora de generar conciencia sobre su estado y contribuir a su protección y supervivencia.

En esa línea, Poema del Mar también lleva a cabo una importante labor educativa, implementando actividades para acercar a los colegios de Gran Canaria, así como a familias y diferentes colectivos sociales, la labor tan importante que realizan estos centros en el archipiélago, como hace el acuario a través de su herramienta de conservación, Loro Parque Fundación, gracias a lo que se ha convertido en un referente en la divulgación marina en las islas.

Como Loro Parque y Siam Park, el acuario estuvo más de un año cerrado, pero desde su reapertura los visitantes han podido disfrutar de una experiencia más completa que nunca gracias a nuevas exhibiciones, como la incubadora de huevos de tiburón bambú, donde se puede apreciar perfectamente cómo los embriones aún se desarrollan en el interior del huevo. Es impresionante también una novedosa colección de nueve réplicas de fósil, que dejan boquiabiertos a los visitantes de todas las edades.

Otra gran novedad es una nueva videoguía, un sistema que permite, no solo disfrutar de una visita guiada personalizada, sino que, además, contiene información de las más de 450 especies que habitan en el acuario en formato vídeo, ampliando de forma exponencial la experiencia del visitante.

También se puede aprender sobre la labor de investigación y conservación que se lleva a cabo en el acuario. “Participamos incesantemente en labores con animales en el medio natural gracias a los conocimientos que tenemos de los animales bajo cuidado humano”, asegura Patricia Campos, directora técnica de Poema del Mar. Asimismo, añade que su misión es “intentar que esos conocimientos puedan ser aplicados en la naturaleza”.

Más información en: https://poema-del-mar.com/

Sigue a Poema del Mar en: https://www.facebook.com/poemadelmar/ / https://www.instagram.com/poema_del_mar/ / https://twitter.com/poemadelmar









LORO PARQUE FUNDACIÓN: 27 AÑOS DE COMPROMISO Y AMOR POR LA NATURALEZA

En el año 1994, Loro Parque consolidó su firme compromiso con la labor medioambiental a través de la creación de Loro Parque Fundación, una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la conservación y la protección de especies de loros y mamíferos marinos, entre otros animales, que se encuentran en peligro de extinción.

Cada año, y gracias a la financiación por parte de Loro Parque de los costes operacionales de la Fundación, el 100% de las donaciones que se reciben se destina directamente a proyectos de conservación y/o educación in situ y ex situ. Así, “100% para la naturaleza” no es solo un lema, sino que va mucho más allá: es una realidad.

Sus números y sus resultados hablan por sí solos: 23 millones de dólares estadounidenses invertidos en más de 200 proyectos en los cinco continentes, y 10 especies de loros directamente salvadas de la extinción inminente. Y, entre sus acciones únicas de conservación, se encuentra el haber criado especies amenazadas para luego liberarlas en su hábitat natural, favoreciendo su repoblación, como ha ocurrido con el guacamayo de Lear en Brasil, donde se han soltado decenas de ejemplares.

Además, Loro Parque Fundación mantiene un firme compromiso con la biodiversidad marina de las Islas Canarias y dedica importante parte de sus recursos a su protección a través de proyectos con Loro Parque Fundación y con el acuario Poema del Mar. Entre ellos, destaca CanBio, un programa de investigación financiado conjuntamente por Loro Parque y el Gobierno de Canarias y a través del que diferentes grupos de investigación de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estudian el cambio climático en el mar y la acidificación oceánica y sus efectos en la biodiversidad marina de Canarias y la Macaronesia, especialmente sobre los cetáceos, tortugas marinas, tiburones y rayas.

Más información en: http://www.loroparque-fundacion.org/

Sigue a Loro Parque Fundación en: https://www.facebook.com/loroparquefundacion/ /

https://www.instagram.com/loroparque_fundacion/ / https://twitter.com/lp__fundacion

HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN, RENOVACIÓN Y REAPETURA POR TODO LO ALTO

Ha sido un año largo, pero ha merecido la pena. Después de 17 meses con sus instalaciones cerradas, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, localizado en Puerto de la Cruz, reabrió sus puertas el pasado 1 de septiembre tras una completa renovación de sus instalaciones, que lo convierten en uno de los hoteles con mayor lujo y sofisticación de las islas Canarias. La acogida ha superado todas las expectativas y el hotel tiene grandes planes para el nuevo año.

Además de presentar una nueva identidad corporativa y su recién estrenada página web, más actual e intuitiva y acorde al huésped de hoy en día, en la reforma se ha apostado por el diseño y por dar un mayor protagonismo a la luz natural, modernizando sus instalaciones en habitaciones, exteriores, zonas comunes, piscina y otros espacios emblemáticos del hotel, como su Bar Hall o la espectacular recepción, en la que prestigiosas obras de arte son las protagonistas.

Ya desde la llegada al hotel se percibe la reforma integral con su nueva fachada, en la que se ha cambiado el color terracota por una actual combinación del blanco del edificio con los detalles de decoración en madera y la vegetación existente, ofreciendo un aspecto más luminoso y moderno. También se han sustituido todos los cristales de la fachada por cristales panorámicos, ofreciendo al huésped inmejorables vistas hacia el Atlántico.

La anterior marquesina de entrada al hotel se ha sustituido por una nueva y lujosa marquesina, de estructura de acero con techo de cristal, para dar la mejor bienvenida posible a los huéspedes.

A la entrada al hotel se observa el impresionante cambio de su zona de recepción, que incluye un nuevo mostrador de check-in y atención a huéspedes, nuevo color en las paredes y nuevos suelos de lujoso mármol. Además, los huéspedes serán recibidos por una espectacular lámpara escultórica con más de 800 hojas de cristal en suspensión sobre una amatista de 450 kg, ofreciendo un impresionante juego de luz. También se ha instalado un acuario Kreisel con 10 medusas de la especie Chrysaora fuscescens, que promueve la relajación y la desconexión. Todos estos detalles convierten la llegada del huésped al hotel en una experiencia acogedora y llena de lujosos detalles.

El Bar Hall, uno de sus principales puntos de reunión social, presenta una nueva imagen con suelo de parquet y cambiando su mobiliario, con un diseño clásico, pero de lo más actual y colorido, además de eliminar las cortinas, ofreciendo una preciosa vista al jardín botánico del hotel. Asimismo, el restaurante que ofrece los desayunos también presenta un nuevo suelo de mármol y ofrece una nueva vista panorámica de los impresionantes jardines del hotel, aportando mucha luz natural al interior de esta zona.

El área de piscinas se ha renovado en su totalidad, cambiando las baldosas de la zona del solárium y con nuevas escaleras, duchas y lujoso mobiliario. Los jardines del hotel se han actualizado con la instalación de un agradable hilo musical y luces al estilo mil y una noches, además de crear nuevos espacios de lo más acogedores, con un mobiliario renovado y estufas exteriores para disfrutar aún más del entorno.

En las habitaciones se han incorporado nuevas luces de lectura en los cabeceros de la cama, se han sustituido todos los televisores LCD por Smart TV de entre 48 y 52 pulgadas y se ha reforzado la instalación de enchufes y USBs, para facilitar la conexión del huésped en todo momento en que lo necesite. Además, se ha incorporado una cafetera Nespresso en toda la categoría Ambassador Junior Suite y superior, con reposición diaria y gratuita de cápsulas, y hervidores de agua con té y café en todas las habitaciones Dobles Deluxe.

La inversión tecnológica también es notable en la gran renovación que se ha llevado a cabo, para adaptarse a las necesidades digitales y tecnológicas que requiere el huésped actual, incorporando un refuerzo de la cobertura WIFI en todo el hotel con tres líneas de 1000 Megas de fibra óptica, junto a la digitalización de procesos habituales, como el check-in online, gestión de pagos sin contacto… La recién estrenada nueva página web del hotel es mucho más moderna y actualizada hacia las necesidades de hoy en día, más intuitiva y ofreciendo una mejor experiencia y usabilidad en la navegación.

Además, el hotel ha incorporado todos los protocolos de seguridad sanitaria necesarios actualmente para asegurar una estancia cómoda y segura a sus huéspedes, además de seguir cuidando del planeta con los estándares de gestión medioambiental avalados por la ISO 14001 y los certificados Biosphere y EMAS con los que se trabaja cada día.

En el increíble cambio que ha experimentado el hotel se ha mantenido el lujo habitual y, sobre todo, permanece su prestigio, la amabilidad del personal y los altos estándares de excelencia en el servicio para conseguir que el cliente se sienta en casa ya desde su llegada.

Más información en: https://hotelbotanico.com/

Sigue al Hotel Botánico en: https://www.facebook.com/hotelbotanico/ / https://www.instagram.com/hotelbotanico/ / https://twitter.com/hotelbotanico

BRUNELLI'S, SEIS AÑOS OFRECIENDO LA MEJOR CARNE A ESTE LADO DEL ATLÁNTICO

El restaurante Brunelli’s, situado frente a Loro Parque, está de enhorabuena porque ha sido considerado como el “referente de las grandes carnes en Canarias” por importantes suplementos de gastronomía como lo es Metrópolis, de El Mundo, y como “el mejor restaurante de carnes de Tenerife” por TripAdvisor en 2018. Además, se ha alzado con el Plato 2020 en la nueva Guía Michelin.

Así, desde su apertura hace seis años, este establecimiento al estilo de los típicos steakhouses americanos, ha revolucionado la oferta gastronómica de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, con su impresionante oferta de carnes: chuletón de Ávila, entrecot de buey Black Angus, etc. –los mejores cortes cocinados de una forma muy especial. Todo esto, gracias a que Brunelli’s cuenta con un horno único en Canarias, capaz de hacer la carne a 800º, manteniendo todo el sabor con una textura de lo más jugosa.

Su oferta se completa con una excelente carta de vinos, variados postres, un cuidadoso servicio, y la posibilidad de contemplar las mejores puestas de sol de la isla desde su gran terraza abierta al mar. Por eso, Brunelli’s es conocido por tener la mejor carne a este lado del Atlántico: en Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife.

Más información en: https://brunellis.com/

Sigue a Brunelli’s en: https://www.facebook.com/brunellissteakhouse/ / https://www.instagram.com/brunellissteak/ / https://twitter.com/brunellissteak