Cómo disfrutar de la Semana Santa en el mar: los consejos que debes tener en cuenta

El director de la plataforma 'Canarias, 1.500 Km de Costa', Chano Quintana, ha hecho un llamamiento a la prudencia en el mar durante estas vacaciones de Semana Santa.

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad y al sentido común de los bañistas para evitar que se produzcan ahogamientos y accidentes acuáticos por exceso de confianza o desconocimiento del litoral.

"Hay que actuar con precaución cuando acudamos a la costa. No debemos bañarnos jamás en condiciones de mala mar, hay que tener cuidado con las corrientes de retorno y no ir a playas que no cuenten con servicios de vigilancia. Estas son las tres principales causas de muerte en el medio marino", ha explicado en COPE.

En esta línea, Chano Quintana pide que se respete de manera escrupulosa la bandera roja, puesto que el 80 por ciento de los incidentes en el mar se producen por no respetarla. Además, ha querido recordar que un flotador o manguito es un "juguete muy peligroso" porque genera una falsa sensación de seguridad.

Por último, el responsable de 'Canarias, 1500 Km de Costa' recomienda no ir en solitario de pesca. Si no fuera posible, conviene avisar a la familia o amigos de la hora en la que se va a estar realizando esta actividad.