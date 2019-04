Comisiones Obreras no ve mal que el dinero de Las Chumberas se destine a otros fines

El delegado de Comisiones Obreras en la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios de San Cristóbal de La Laguna, Jordi Bermejo, asegura en La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo, indica que “estamos preocupados porque el dinero de Las Chumberas se haya puesto en una cuenta distinta, no sabemos si se van a pagar nuestros salarios”. Por otro lado, el representante de comisiones, cabe recordar que MUVISA a pesar de contar con 172 trabajadores, no tiene comité de empresa, a pesar de tener obligación legal, indica que “si se han estado pagando otros gastos con el dinero de Las Chumberas será porque era legal, no soy abogado, no soy quien, pero todos todo el mundo sabía que se estaba haciendo así, no entendemos porque ahora no”.

Despido fulminante

La empresa municipal cuenta entre otras funciones, con todo lo relacionado con la gestión del parque municipal de viviendas, así como los parking, y el delegado de CC.OO asegura que tras la llegada de Javier Abreu a la entidad, la situación con los trabajadores ha empeorado, es más, indica Bermejo “a pesar de que se nos aseguró cuando llegó la nueva dirección que todo seguiría igual, un día después se produjo el despido fulminante de un trabajador”. No obstante, Bermejo obvia que la persona despedida es un cargo de confianza, en concreto se trata del excoordinador del Proyecto de Las Chumberas, Silvestre Suárez, quien también fue concejal de Coalición Canaria en la corporación local, formación que fue la que lo colocó en ese puesto.