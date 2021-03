Comienza la vacunación de los farmacéuticos de Tenerife

La consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha iniciado este jueves la vacunación de los farmacéuticos y el personal de las farmacias de Tenerife.

En el resto de islas de la provincia occidental, este proceso comenzó hace varias semanas y está a punto de finalizar en algunos casos.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife, Manuel Ángel Galván, está satisfecho porque el colectivo ha estado expuesto al coronavirus desde el inicio de la pandemia, ofreciendo a los ciudadanos un servicio esencial a diario.

"Hemos arrancado a las 9 en Hospiten Sur y esperamos terminar el martes con la primera dosis. La vacuna se va a aplicar a 2.500 personas en Tenerife y a otras 200 en La Palma, La Gomera y El Hierro. El Servicio Canario de la Salud ha concertado la campaña con la sanidad privada y, en concreto, con Hospiten, Quirón y la clínica San Juan de Dios", ha explicado en COPE.

Manuel Ángel Galván también ha señalado que los profesionales de las farmacias no tienen temor a los posibles efectos secundarios de la vacuna. "Seguimos las indicaciones que nos marca el Ministerio de Sanidad. Los mayores de 55 años van a recibir la de Moderna y Pfizer, mientras que a los menores de 55 años les tocará la de AstraZeneca. No tenemos miedo, ya que aunque haya pequeñas molestias, no es para dejar de vacunarnos. La recomendación que tenemos es tomar 1 gramo de paracetamol antes de recibir la de AstraZeneca, pero nada más", ha señalado.

Por último, el presidente de los farmacéuticos tinerfeños ha expresado "el deseo de que este sea el principio del fin, luego habrá mutaciones del virus, pero estamos seguros de que el impacto se va a notar con una disminución importante de contagios y fallecimientos".