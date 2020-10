Comienza el juicio contra el hombre que intentó quemar viva a su mujer en La Palma

Después de más de 20 años de matrimonio, el 26 de agosto de 2018, el ahora acusado intentó terminar con la vida de la que había sido su mujer. Según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, tras mantener una fuerte discusión con su compañera sentimenta en el domicilio que ambos compartían, el acusado roció a la víctima con un bote de alcohol, para a continuación coger un mechero, prendiéndole fuego. A pesar de la voracidad de las llamadas, el hombre permaneció impertérrito mientras observaba como se quemaba, hasta que la mujer consiguió extinguirlo. Posteriormente, fue por su propio pie al Centro de Salud de la localidad.

50% DEL CUERPO CON QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO

Así debido a la gravedad del fuego la mujer sufrió quemaduras en el rostro, aunque sin afectarle a los ojos. Sin embargo, el fuego sí afectó al cuello, tóraz, abdomen, ingles, muslos, antebrazos y manos de cara anterior del cuerpo. Posteriormente, fue traslada al Hospital Generqal de La Palma, donde ingresó en la UCI, donde tuvo que ser intubada, y tratada a diario de las quemaduras.

Sin embargo, el 15 de octubre fue trasladada hasta el HUC en Tenerife, donde estuvo hasta el 26 de octubre donde fue dada de alta. No obstante, a día de hoy, continua con algunas heridas en proceso de curación. A pesar de la gravedad de los hechos, estos no se conocieron hasta tres semanas despues. Cabe recordar que en un primer momento no quiso denunciar los hechos y hasta la Guardia Civil tuvo serias dudas de lo que había pasado. Con posterioridad, pesquisas del Equipo de Policía Judicial de Los Llanos de Aridane permitieron determinar que las lesiones que presentaba la víctima no fueron producto de un accidente, sino provocadas por el presunto autor, que fue inmediatamente detenido.

El acusado permaneció en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa, desde el 4 de septiembre de 2018 hasta el 17 de mayo de 2019. Por los hechos anteriormente descritos, que el Ministerio Público califica como tentativa de asesinato, solicita 12 años de prisión, así como la prohibición de acercase a la víctima o de comunicarse con ella durante otros 12 años.

Debido a la gravedad de las heridas se solicita que indemnice con casi 400.000 euros a la víctima.