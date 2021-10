La colada sur se acerca al mar y se sitúa en paralelo al dedo lávico que alcanzó Las Hoyas

La colada del volcán situada más al sur se aproxima a la costa y se encuentra en paralelo al dedo lávico que alcanzó Las Hoyas sin llegar al mar, según ha informado el Cabildo de La Palma.

Para regar en las fincas de Puerto Naos, Charco Verde y El Remo, la Corporación insular recuerda a los agricultores que tienen que concertar turno con su comunidad de regantes.

Asimismo, se recomienda acceder a Los Llanos de Aridane y Tazacorte por las cuestas de El Paso o Hermosilla, para facilitar las tareas de los equipos de seguridad.

Desde el Cabildo inciden en que estas medidas pueden variar según las condiciones meteorológicas y evolución del proceso eruptivo, por lo que piden a la población que se mantenga informada en las fuentes oficiales.

La colada sur activa avanza por la LP-213 hacia el camino Las Norias. Vídeo de las 8.30 (hora canaria) / The active southern lava flow advances along the LP-213 towards the Las Norias road. Video at 8.30 am (Canarian time) pic.twitter.com/CuQcflIYwk