La colada 2 llega a la playa de Los Guirres

La colada lávica 2, situada al sur de la montaña de Todoque, entre las coladas 1 y 9, ha logrado llegar al acantilado de la playa de Los Guirres y en estos momentos se encuentra a unos 50 metros del mar, si bien todavía tiene que rellenar demasiado terreno para tocar el agua.

Francisco Prieto, representante del Comité Técnico del PEVOLCA, indicó en rueda de prensa que la colada de lava se mantiene por el interior de las primigenias y va alimentando hasta la zona de la costa a la 2, logrando rebasar el frente preexistente y alcanzando ya la costa.

El portavoz del Comité Técnico añadió que las demás coladas se mantienen estables, especialmente la 3 (Calvario, Las Casitas) y la 11 (Aniceto), que son las últimas que se habían movido y que llevan seis y siete días, respectivamente, sin ningún tipo de movimiento.

Imagen de las 10:50 hora canaria con caída de lava sobre la playa de Los Guirres / Footage at 10:50 Canarian time with lava falling over Los Guirres beach pic.twitter.com/hGhELDOJhi