Coalición descarga la responsabilidad del expediente de Juan Luis Guerra en la intervención

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y exconcejal de Hacienda en la anterior legislatura, Juan José Martínez, pasaba por La Mañana de COPE Tenerife, e insiste en que los dos pliegos de contratación del concierto de Juan Luis Guerra el cual actúo en los pasados carnavales de Santa Cruz, “están en el expediente y es algo habitual en la contratación administrativa que haya varios, porque las actuaciones se van modificando”

Sin embargo, la información adelantada por Mirame Televisión alude a que “6 y el 14 de febrero de 2019, el precio que se abonó por las dos horas que estuvo en el escenario el cantante dominicano fue de 427.837 euros, una cuantía que no coincide con el coste establecido en el pliego de prescripciones técnicas que obra en el expediente: 339.021 euros”

“Si están los dos pliegos”

Cuando a preguntas de los periodistas, se le ha vuelto a insistir al portavoz sobre que en el expediente foliado y numerado, solo aparece un pliego y no dos, corrige, se desdice y asegura que “pediremos toda la documentación, pero si no está en el expediente el interventor no lo aprueba, y el control de legalidad siguió todos los pasos”.

El precio no se negoció

Por otro lado, Martínez comenta, aunque con bastantes lagunas puesto que no llevaba esa área que “no conozco la dinámica concreta, pero se suele establecer un precio concreto por parte del representante del artista, y después el ayuntamiento lo acepta o no”. Asimismo, defiendo que a pesar de ser un concierto que se celebra cada año, se contrate por el trámite de urgencia y sin publicidad.