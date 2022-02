Coalición Canaria pide al Gobierno de España que intervenga para desatascar los envíos de Correos

El senador de Coalición Canaria por el archipiélago Fernando Clavijo ha exigido este lunes una solución al “caos” que arrastra durante meses este servicio en las islas, reclamando la intervención del Estado para “desatascar” los envíos a Canarias.

Clavijo, que registró en el Senado la solicitud de comparecencia del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, denunció que el “desastre y los retrasos en la llegada de paquetes no es puntual, sino una consecuencia directa de la falta de capacidad logística de las oficinas de las islas para adaptarse al sistema informático operativo desde el pasado mes de julio unido al déficit de personal, que los propios sindicatos cifran en 200 trabajadores y a la bajada de hasta un 60 % de las contrataciones temporales”.



El senador nacionalista reprochó que “no se haya buscado una solución en estos siete meses, en pleno auge además del comercio online, llevándose por delante una campaña de Navidad que mantiene en las oficinas de Correos miles de paquetes atascados que siguen sin llegar a día de hoy a los hogares canarios y que se acumulan con el resto”, y que pueden superar los 5.000 paquetes entre las oficinas de Madrid y las del archipiélago.

Por este motivo, Clavijo instó al máximo responsable de la sociedad pública a “dar la cara” porque “no se puede seguir dando largas a un

conflicto que aleja a los canarios de la Península en un servicio público que cumple una función indispensable e irrenunciable”. De la misma forma, reprochó que el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias “no hayan tomado cartas en el asunto, porque si hay un territorio en el que se debe dar plenas garantías en un servicio como este es el canario, porque en la mayor parte de las ocasiones no hay otra opción de envío posible y, en todo caso, las empresas de mensajerías privadas tienen unas tarifas muy elevadas que muchas veces los usuarios no pueden asumir o no les compensa asumirlas”.

Fernando Clavijo insiste en que el Estado debe “intervenir de forma urgente para solventar un problema que no puede seguir alargándose en el tiempo y que tiene desbordados a los empleados de la sociedad pública, debido, fundamentalmente, al déficit de personal que arrastra Correos desde hace años en las islas”, situación que reclamará “sea atendida de forma urgente”.