Coalición Canaria pide el cierre de los macrocampamentos de inmigrantes

El grupo nacionalista CC-PNC del Cabildo de Tenerife ha solicitado el cierre de los campamentos de Las Raíces y Las Canteras y el traslado de los migrantes a la Península.

El consejero nacionalista Antolín Bueno ha calificado la situación de "muy grave" y advierte de que los problemas en estas instalaciones, "con enfrentamientos diarios entre los migrantes, la Policía Nacional y los vigilantes de seguridad, es insostenible y puede derivar en una desgracia de consecuencias irreversibles".

Antolín Bueno, que ha visitado en diversas ocasiones los campamentos de Las Raíces y Las Canteras, señala que en los centros "sigue habiendo menores, cuya gestión corresponde al Cabildo", y resalta que los incidentes producidos ayer, donde hubo un enfrentamiento con palos, piedras y botellas y en los que tuvo que intervenir la Policía Nacional, "vienen provocados por la falta de gestión del PSOE y Podemos a todos los niveles". "En Madrid se han desentendido del problema y en Canarias y en Tenerife no han sido capaces de hacer nada. Ángel Víctor Torres y Pedro Martín no han sido capaces de resolver nada", afirmó.

Según señala Bueno, "llevamos meses denunciando la situación de estas personas, instalados en verdaderos campos de concentración que no cumplen las condiciones mínimas. Se están vulnerando los derechos humanos permanentemente, pero eso no le preocupa al Psoe y Podemos porque para ellos Canarias sigue estando lejos. Estas personas que están en los campamentos de la vergüenza no quieren estar aquí y lo que desean es viajar a la Península en busca de un futuro mejor".

El consejero también criticó que haya menores junto a adultos en los centros, lo que ha provocado que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife intervenga para solucionar esta situación, y solicita "un cambio en la política migratoria por parte del Estado español". "Si esto continúa así, en Tenerife va a ocurrir una desgracia", alertó.